Características del Préstamo Personal

Un préstamo personal es un contrato mediante el cual la institución financiera adelanta una suma de dinero (principal) a otra persona denominada prestatario, con la obligación de devolver el principal y también de pagar los intereses y gastos pactados derivados de la operación.

Las entidades de crédito ofrecen una infinidad de préstamos personales, también llamados préstamos al consumo, con diferentes denominaciones comerciales (préstamos para automóviles, préstamos para vacaciones, préstamos para bodas…), pero con algunas pequeñas variaciones, todos son prácticamente iguales.

Características

Para comparar la gran oferta de créditos personales al consumo en el mercado, debemos considerar:

Tipo de interés

Gastos de apertura y cancelación (total o parcial)

Otros gastos

Plazo de reembolso (el tiempo que se tarda en devolver el dinero prestado)

Monto de la tarifa mensual

Tipo de interés

La tasa de interés es el precio que le cobrará la institución financiera por prestarle el dinero que solicita. Antes de decidirse, compare las diferentes ofertas, pero no solo mire la tasa de interés nominal, sino la Tasa Anual Equivalente (más precisa si observa préstamos con el mismo plazo de pago).

La TAE es un cálculo algo complejo que incluye la tasa de interés nominal y las comisiones que pueden aplicar a tu préstamo, teniendo en cuenta la duración de la transacción. Es un indicador mucho más confiable del costo real del préstamo.

Algunos préstamos pueden tener un tipo de interés nominal bajo, pero muchas comisiones por otros conceptos (apertura, cancelación, amortización parcial, estudio…).

Si sumamos todos los conceptos, podemos encontrar que un préstamo al 3% de interés nominal es más caro que otro al 5%, pero con menos comisiones, por ejemplo.

Garantías

Los préstamos personales se distinguen de los préstamos hipotecarios por la garantía que dispone la entidad de crédito en caso de incumplimiento.

Quienes contratan un préstamo personal ofrecen como garantía todos sus activos, presentes y futuros, que, según los casos, pueden ser numerosos o pocos.

El titular de la hipoteca ofrece, además de la garantía personal, el propio inmueble hipotecado, que pasará a ser propiedad del banco en caso de impago.

Debido a este mayor riesgo de los bancos y cajas de ahorros, los préstamos personales tienden a tener una tasa de interés más alta y un plazo de amortización más corto que las hipotecas.

En otras palabras, son más caras y tenemos menos tiempo para devolverlas. La cantidad prestada también es mucho menor que la que se puede recibir en un préstamo hipotecario.

En cualquier caso, los clientes con saldos elevados en cuentas de la misma entidad y viviendas y demás inmuebles de su propiedad tendrán más posibilidades de obtener préstamos en condiciones más favorables que aquellos que no tienen mucho capital.

Requisitos

Antes de concederte un préstamo, la entidad de crédito realizará un estudio de viabilidad para evaluar tu capacidad de pago. Este estudio es similar a preparar su presupuesto personal.

Principalmente toma en cuenta sus ingresos mensuales y sus compromisos de pago, como otras deudas impagas, incluidos los saldos de tarjetas de crédito, para estimar si podrá pagar los pagos mensuales del préstamo sin dificultad.

El banco también valorará sus activos (inmuebles, inversiones, otras cuentas bancarias, etc.), lo que le sirve de garantía.

Si el banco tiene dudas sobre su capacidad de pago o su historial crediticio y no considera que sus activos sean una garantía suficiente, es probable que necesite un garante (otra persona que acepte hacerse cargo de la deuda si no paga) para obtener un préstamo personal.

Documentos necesarios para solicitar un préstamo personal:

DNI

Presupuesto o factura proforma del producto o servicio que desea adquirir con el préstamo

Comprobante de ingresos (último pago de los trabajadores externos y declaración de IVA y pago de la seguridad social para los autónomos para los autónomos, última cuenta de resultados)

Copia del contrato de trabajo



Lista de sus activos en el momento de la solicitud del préstamo (inmuebles, automóviles, inversiones, cuentas bancarias, etc. – recuerde: la garantía del préstamo son todos sus activos actuales y futuros)

Escritura de vivienda o contrato de alquiler

Recibos de pago (luz, gas, teléfono, alquiler, etc.)

Últimos recibos de otros préstamos, si corresponde

Objetivo, monto y duración

Las instituciones financieras también garantizan la coherencia entre el objetivo, el monto y la duración del préstamo solicitado. Es decir, no te concederán 400.000 pesos por la compra de una lavadora.

Un préstamo personal debe estar destinado a financiar un producto o servicio de consumo específico y las entidades quieren evitar que se utilice para abordar problemas generales de liquidez de los clientes.

Por eso, a menudo es necesario presentar una factura o cotización pro forma. Las entidades incluso requieren la mediación de pagos para asegurarse de que el dinero se utilice realmente para los fines indicados por el cliente.

Cuando se trata del plazo, una regla general es que el plazo del préstamo no debe exceder la vida útil de lo que está pagando. No querrá seguir pagando tarifas por algo que ha disfrutado durante mucho tiempo y por artículos que ya no se utilizan o que se han vuelto obsoletos.

Por tanto, no es recomendable solicitar préstamos a largo plazo para financiar vacaciones, fiestas o bodas, y un préstamo de coche, por ejemplo, tampoco debe tener un plazo de amortización superior a la vida útil del vehículo.

Si se concede el préstamo, la entidad de crédito deberá presentar una oferta firme en la que se detallen por escrito todas las condiciones del préstamo.

Esta oferta es válida por 10 días, por lo que conviene estudiarla detenidamente y compararla con otras ofertas.

El monto del préstamo, la duración y la tasa de interés determinan el pago mensual a pagar. Cuanto más largo sea el plazo, menor será el pago mensual, pero el costo total será mayor porque pagará intereses por más tiempo.

Si es posible, evite los préstamos que cobran altas tarifas por cancelación anticipada.

Formalización



Un préstamo personal debe asociarse con un banco operativo o una cuenta corriente en nombre de los prestatarios. En otras palabras, necesitará tener una cuenta abierta para pagar.