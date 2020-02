Depilación sin dolor

La primavera ya está en puerta y la depilación, que aunque no es un tema menor a lo largo del año, en esta temporada se convierte en una necesidad imperiosa. Hoy día, conviven múltiples sistemas: el más veloz y superficial, como el rasurado, con el que el vello vuelve a medrar en menos de 2 días; las cremas depilatorias o bien las dolorosas sesiones con cera, en el que resurge a las dos o bien tres semanas y se aúna todo el segmento de las depiladoras eléctricas, con buenos resultados. No obstante, uno de los métodos más efectivos, y poco a poco más consultados, es el de la depilación permanente con láser de Clinica Lemel (o bien mal llamada depilación terminante en tanto que puede resurgir por año, si bien en menor cantidad). A estos métodos, el día de hoy se les postula otro indoloro, que va a dar un giro esencial a los hábitos rutinarios, en tanto que está concebido para utilizar en el hogar. Se trata de la aplicación de luz pulsada intensa (IPL), a través de un dispositivo que hace que se sostenga el pelo en reposo y no medre mientras que se use con cierta frecuencia.

En el consultorio

Tratamientos que se efectúan con equipos al cargo de profesionales

1. LIGHTSHEER DUET

Características: combina láser de diodo con un sistema de vacío o bien absorción asistido. Actúa por fototermólisis selectiva (foto=luz, lisis=destrucción). Suprime el folículo piloso sin afectar las estructuras vecinas.

Para quién es: puede aplicarse sobre todo género de pieles, aun en las oscuras o bien bronceadas. No está recomendado en embarazadas o bien cuando el médico indique.

Resultados: en todos y cada procedimiento se suprime el noventa y nueve con nueve por ciento del vello que está en la etapa de desarrollo activo. Entonces, pueden aparecer los que a lo largo de la depilación estaban en la fase de reposo. Por lo general se requiere un promedio de 5 sesiones separadas por no menos de cuarenta días.

Precio: cambia conforme con cada centro. Fluctúan entre dólares americanos trescientos para axilas, y dólares americanos cuatrocientos la media pierna.

dos. SOPRANO XL

Características: se trata de un láser que genera un calentamiento progresivo de la dermis, que daña al folículo y previene su desarrollo. Combina tecnología diodo de alta potencia CW con el modo perfecto SHR (técnica de barrido).

Para quién es: puede aplicarse en todo género de piel y vello. Salvo en el cano, a lo largo del embarazo o bien cuando exista alguna enfermedad y por tanto el médico no aconseje su empleo. Se sugiere emplearlo desde los dieciocho años.

Resultados: desde la primera sesión. Son precisas entre seis y ocho sesiones separadas entre treinta y cuarenta y cinco días.

Precio: desde dólares americanos setecientos la media pierna, y dólares americanos doscientos ochenta y cinco las axilas.

En casa

Los equipos de luz pulsada intensa, que están libres en el país, permiten la aplicación de tecnologías que hasta el momento se empleaban solamente a cargo de profesionales especializados.

1. PHILIPS LUMEA

Características: marcha con luz pulsada intensa (IPL) que se aplica sobre la piel. Esta luz genera calor en el pelo, que trasfiere al folículo haciéndolo entrar en una fase de reposo. Es esencial rapar el área ya antes de las primeras 4 o bien 5 sesiones, hasta el momento en que no exista regeneración. Si se regula la energía en forma conveniente puede aplicarse asimismo en pieles y zonas sensibles. Deja más o menos cuarenta.000 disparos, que equivalen a cien tratamientos

Para quién es: tiene 5 niveles graduables de energía luminosa que garantizan un tratamiento suave en los diferentes tonos de piel y vello. No es eficiente cuando el tono es pelirrojo, gris o bien rubio claro. Tampoco está indicado en la piel obscura natural ni en menores de catorce años.

Resultados: para prevenir la aparición del vello, el tratamiento se repite cada un par de semanas en axilas y cavado, y cada 4 semanas en las piernas. El resultado final va a ser una piel suave si se respeta esta frecuencia de mantenimiento.

Precio: dólares americanos dos mil novecientos noventa y nueve.

dos. FOTODEPILADORA I-LIGHT DE REMINGTON

Características: marcha con luz pulsada intensa (IPL). La energía de la luz desgasta el folículo en forma temprana, lo que impide que el vello medre por seis meses.

Para quién es: es eficaz en pieles del tipo 1 a cuatro, y no es capaz en las más oscuras. No es eficaz en los vellos color gris, blanco, pelirrojo y rubio claro. No se puede emplear en periodo de lactancia o bien embarazo, o bien si la zona estuvo expuesta al sol en las últimas cuatro semanas. Puesto que es de venta libre, igual que en el caso precedente, es prudente preguntar con el médico ya antes de emplearlo.

Resultados: solo la primera vez debe aplicarse con una frecuencia de un par de semanas. El vello cae entre los siete a catorce días. Para conseguir mejores resultados se recomienda emplearla toda vez que el pelo vuelve a medrar.

Precio: dólares americanos dos mil cuatrocientos noventa y nueve, incluye 3 lámparas recambiables. Cada lámpara de repuesto cuesta dólares americanos ciento noventa y nueve, y cada una rinde mil quinientos disparos (que cubren un tratamiento para piernas, brazos, axilas y cavado).

