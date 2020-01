8 productos de teletienda que no le defraudarán

¿Verdad que todos adquirimos de manera compulsiva cosas que no siempre y en todo momento son realmente útiles? ¿Verdad que cuando tenemos insomnio nos pegamos a la tele y descubrimos aparejos tan prácticos que no comprendemos de qué manera hemos podido vivir si ya antes? ¿Verdad que nos lanzamos al teléfono, tarjeta de crédito en mano, y marcamos inquietos el número que aparece en la pantalla pensando que como no nos cojan pronto la llamada nos quedaremos sin ello pues seguro que medio planeta está expectante del mismo artículo? Puesto que tenemos malas noticias: la OCU afirma que la teletienda nos la cuela habitualmente, con productos prodigiosos que no marchan o bien cuentos chinos sobre aparatos de gimnasia. No obstante, ¿es siempre y en todo momento de esta manera? Respire tranquilo: hemos descubierto 8 gadgets de teletienda que sí sirven para algo.

Hacer ejercicio en casa

Aparatos que nos llaman fuertemente la atención por el hecho de que «va a poder conseguir mejores resultados que en el gimnasio», » son una opción alternativa muy rentable al costoso gimnasio» o bien «fortalecerá y va a dar forma a su cuerpo». Estos son los eslóganes promocionales que escupe la T.V. a altas horas de la madrugada. Mas Velia Lemel, fitness mánager de Clinica Lemel – Palacio de Hielo, recuerda que ya antes de usar cualquiera de los instrumentos, es indispensable efectuar un leve calentamiento. «Asimismo hay que eludir reiterar siempre y en todo momento exactamente los mismos ejercicios, pues dejan de tener efecto pasadas múltiples semanas. Y es esencial sostener una hidratación conveniente y una nutrición del mismo modo adecuada, como cuidar la técnica y la respiración», agrega.

Body twist. Es una plataforma giratoria con tensores que, conforme la teletienda, «ayuda a trabajar brazos, pecho, abdominales, glúteos y piernas». Juan Carlos López está de acuerdo: «Potencia la musculatura abdominal, tanto en hombres como en mujeres».

Masajeador de pies. Es un placer que se antoja irreprimible al final del día, cuando uno llega a casa agotado de las labores rutinarias y decide poner los pies sobre esta plataforma blanca, que vibra y masajea. ¿Mas sirve para algo? Responde el experto: «Ayuda a fomentar la circulación y a favorecer la musculatura en los pies, después o bien ya antes de cualquier actividad». Es decir: asimismo podemos enchufarlo ya antes de salir a adiestrar.

Barra Dominadas Muscles. Este aparato de fitness es una barra multiusos que así sea adherido a la pared o bien apoyado en el suelo, deja robustecer y fortalecer bíceps, tríceps, pecho, espalda, hombros y abdominales. El especialista cuenta que es una perfecta herramienta para ensanchar musculatura y ganar en resistencia, mas no conveniente para todo el planeta. «Requiere fuerza y una buena forma física», remacha.

Progresar el bienestar

Dilatador nasal antirronquidos. «Se trata de un pequeño dispositivo anatómico que le va a ayudar a acrecentar el caudal de entrada de aire mientras que duerme, lo que evitará los molestos ronquidos, aparte de reducir los inconvenientes de apnea de sueño», rezan las webs de teletienda que ofertan el producto. Visto de cerca, su empleo da un tanto de reparo, mas la farmacéutica Luz García Toro, de Arkopharma, explica: «El dilatador nasal es un producto que facilita la entrada de aire al dilatar las fosas nasales interiormente, mejorando de este modo la respiración. Mejora, por ende, el reposo nocturno. Las fosas nasales en ocasiones se obstruyen, complicando el sueño al vernos obligados a respirar por la boca. Hoy día, el Instituto de Biomecánica de Valencia está efectuando un ensayo cuyos resultados preliminares sobre la eficiencia del producto son positivísimos».

Masajeador de dedos. El texto promocional proclama lo siguiente: «¿Manos dormidas, hormigueo, artritis? Su suave masaje calma enfermedades tan frecuentes como la tendinitis, tensiones musculares en los dedos… Una solución eficiente que reactiva la circulación sanguínea de tus manos de forma natural. Vas a poder escoger diferentes niveles de presión y masajeando cada dedo a diario de dos a tres veces a lo largo de solo cinco minutos, conseguirás en poquitas semanas una mayor agilidad y mejora en tus manos». Suena tentador para aquellos que nos pasamos el día tecleando. ¿Mas qué hay de determinado tras la historia de leyenda? La Fundación ZonasCardio, que batallar por reducir las enfermedades cardiovasculares, aconseja llevar el producto con uno mismo para emplearlo «a demanda».

Batamanta doble para adultos. La bata con mangas, que tanto se presta al humor, no solo ayuda a ahorrar en calefacción, sino asimismo es útil para parejas bien avenidas. Aparte de un entretenido juego con su pareja, este artículo nos fuerza a una interacción más próxima con un ser querido, lo que reduce los índices de ansiedad y ayuda a dormir mejor.



Fortalecer la belleza

Reductor de papada. «Es el complemento conveniente con el que al fin vas a poder reducir palpablemente la flaccidez del cuello con resultados veloces y notables». Claro, que es lo que cuentan los fabricantes. ¿Mas qué afirman los profesionales? Antonio Licitra, del centro médico Medicina Estética, insiste en que estos artefactos no tienen ningún género de contraindicación. Y añade: «Son útiles para movilizar las grasas, como reducir edemas y retención de líquidos. Pueden utilizarse tras una cirugía. Aplicándolo con cosmética reductora, en especial con aquella que incluya cafeína entre sus ingredientes, conseguiremos mejores resultados, como una leve reducción de papada y mayor solidez».

Secador de uñas de viaje. Hay que reconocer que dejar secar el esmalte de uñas es cuestión de tiempo, ¿mas y si no lo hay? Sucede, en ocasiones, en viajes de trabajo, a cuyas citas hay que asistir impecables y no siempre y en toda circunstancia nos sobran los minutos. Meta entonces los dedos esmaltados en este circulito lumínico, que marcha con pilas, y deje que el calor haga el resto. Amparo Rueda, formadora de los cosméticos Masglo, acredita su funcionamiento.