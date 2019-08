¿Cuánto se tarda en aprender inglés?

Al mundo entero le agradaría aprender una certificacion de curso de ingles al estilo Matrix: enchufarte a un programa informático, pasar unos segundos en él y decir: “Hala, ya sé inglés”. Hay gente que hasta duerme con un diccionario bajo la almohada por si acaso se les queja algo. En resumen. Nosotros no creemos mucho en esas prácticas, mas vamos a procurar a dar contestación a el interrogante del millón: ¿cuánto tiempo se tarda en aprender inglés?

La teoría de las diez horas

En los años setenta, un señor llamado Malcolm Gladwell publicó un libro llamado Outliers, en el que contaba que había estado estudiando y había llegado a la conclusión de que, para transformarte un especialista en cualquier cosa, sean examenes de ingles, matemáticas, tenis o bien tocar el violín, debes dedicarle diez horas de tu vida.

Diez mil horas, que se afirma pronto. Supongamos que estudias una hora al día: tardarías veintisiete años. Dicho de otro modo, si quisieses ser especialista en inglés en seis años, deberías estudiar cinco horas al día, cinco días por semana. ¡Prácticamente nada!

¿De verdad?

Bueno, relativicemos. Conforme la teoría de Gladwell, ese es el tiempo que tardas en transformarte en un especialista del inglés; esto es, en conocer todo el idioma y saber emplearlo no ya a nivel políglota, sino más bien tal vez mejor que un nativo. Comprendemos que eso implicaría dominar todos y cada uno de los acentos, todo el léxico de todas y cada una de las variedades regionales o bien todo el slang de las diferentes subculturas que se comunican en inglés, entre otras muchas cosas.

No obstante, si lo que deseas es comunicarte en inglés con determinada soltura y fluidez, evidentemente vas a tardar menos tiempo.

Además de esto no creemos en aseveraciones tan simplistas como “todo el planeta tarda diez horas en dominar el inglés”. Todo depende. Depende del tiempo que le dediques, de la calidad de ese tiempo, de la edad con la que comiences a aprender, de tus capacidades individuales con cada habilidad del idioma, etcétera En lo que sí creemos es en que todo el planeta puede, aun la gente con poco tiempo.



La “práctica deliberada”

Otro inconveniente que plantea la teoría de las diez horas es qué hacer precisamente para aprovecharlas. Por el hecho de que no vale con pasar diez horas en un país angloparlante; eso no cuenta. ¿Y las horas que duermes? ¿O bien hablando otro idioma que no sea inglés?

No marcha de esta manera. A fin de que esta teoría funcione, esas diez horas deben ser tiempo dedicado en un cien por ciento a lo que los científicos llaman “práctica deliberada”. La práctica deliberada consiste en efectuar un conjunto de actividades (lo idóneo es que las diseñe un maestro), cuyo único objetivo es progresar aspectos específicos del habla de forma concreta.

diez horas ¿y después qué?

Vale, supongamos que dedicas diez horas de práctica deliberada al inglés y te transformas en un superhablante de este idioma. ¿Y después qué? ¿Ya está? ¿Ya no debes practicar jamás más? ¿15 años tras no decir una palabra en inglés te saldrá tan fluido como anteriormente?

Puesto que esperemos. Mas no, no pensamos que sea de esta forma de fácil. Nosotros creemos que charlar inglés no es como montar en bici. Si no prosigues practicando diariamente, se te olvidará. Para nosotros, el aprendizaje del inglés es algo para siempre. El inglés que no practicas, se te oxida.

En resumen…

No hay una contestación a el interrogante del millón, simplemente por el hecho de que no se puede generalizar con algo como el tiempo que se tarda en aprender inglés. Cada persona es un planeta, y existen muchos factores en juego. Además de esto, aprender inglés es una labor de por vida. Te guste o bien no, jamás vas a de parar de aprender mas ¿tan malo es eso? Nuestro consejo: haz que te guste, esmérate en gozarlo, y deja de verlo como una carga que te debes eliminar de encima lo antes posible. Si te enganchas al inglés, mas de veras, eso del tiempo que se tarda va a dejar de esencial tanto.