Ideas y cerebros se citan en TED 2012

Ellos no llevan ni chaquetas ni corbatas en sus charlas motivacionales. Y no hacen equilibrismos sobre un tacón ni lucen 3 capas de maquillaje. Abundan los vaqueros, las camisetas, las zapatillas de deporte y las botas lisas. Al fin y al postre, esto es Long Beach, California, y el aire atrevido y natural, en contraste con el muy elegante mas estirado N. York, se deja sentir cuando bajas del aeroplano y ves sonreír aun a los taxistas. Mas es que los privilegiados que han pagado siete mil quinientos dólares americanos por acudir como público a la mítica TED Conference, que el día de hoy arranca en el Performing Arts Center de Long Beach, se cuidan mucho de no desentonar estéticamente con los conceptos de innovación, imaginación y atrevimiento que planean sobre este encuentro anual con prácticamente treinta años de historia.

La TED Conference es la cita inevitable para quienes son o bien están cerca de ser alguien en el ambiente de la tecnología, el diseño, la diversión, la ciencia, la cultura, la ecología, la educación, el desarrollo social o bien todas y cada una esas cosas juntas. Y tanto quienes asisten como público como quienes asisten como conferenciantes son gente de múltiples talentos (no todo el que puede abonar es aceptado) y una cosa en común: creen en el poder de las ideas para convertir y prosperar la vida planetaria y esta es su ocasión anual para hacerlas conocer, en el caso de los convidados, o bien zambullirse en ellas, en el caso del público.

Transformadas estas ideas de oradores para eventos en fenómeno de masas virtuales desde el instante en que en dos mil siete empezaron a colgarse gratis en la página web TED.com, en su formato on-line son la antítesis a los vídeos de encefalograma plano protagonizados por gatos y bebés de youtube, y compiten con ellos en visitas (hay mil Ted Talks colgadas con seiscientos millones de visitas). Mas vivirlas en riguroso directo tiene más de un plus, a juzgar por la velocidad con la que se agotan las inscripciones (las de la presente conferencia volaron en apenas diez días). Entre el público hay múltiples empleados y responsables de empresas puntocom como Google o bien Fb, como personalidades adeptas al encuentro como Matt Groening, autor de los Simpsons, si bien asimismo hay gente de la banca que no desea ser nombrada y algún músico conocido.

Todo se centra en hablas de un máximo de dieciocho minutos divididas en bloques ideales que versan sobre temas tan dispares como el cáncer, la vulnerabilidad o bien el temor o bien con títulos tan sugerentes como Arte que nace de las tormentas, Vender conmutes en el Congo o bien De qué manera los algoritmos moldean nuestro planeta. Acá fue donde Al Gore alertó por vez primera sobre el cambio climático por medio de una presentación que dio pie al reportaje Una verdad incómoda. O bien donde Jimmy Wales charló de su proyecto Wikipedia en dos mil seis dándole el impulso terminante.

Natural de mil novecientos ochenta y cuatro para favorecer el encuentro entre las psiques más valiosas de Hollywood y las más revolucionarias de Silicon Valley (donde por aquel entonces empezaban a cocinarse los primeros ordenadores personales), la TED Conference fue idea de un arquitecto técnico, llamado Richard Saul Wurman, persuadido de la necesidad de difundir ideas y conocimientos que frecuentemente quedan atascadas en el ámbito en el que nacen sin lograr a otros. “Era un encuentro íntimo, en Monterey, en un auditorio donde no cabían más de seiscientos personas y donde tenías acceso al mundo entero. Yo recuerdo que me tomé unas cervezas con Paul Allen, vi tocar a Herbie Hancock y hasta charlé con él. Ahora hay tanta gente que acceder a todos, conocidos y no conocidos, es más bastante difícil, mas siempre y en todo momento es una experiencia excelente y sales de las conferencias con millones de ideas y de contactos. Es comestible para el cerebro”. Lo cuenta entre plato de humus y ensalada griega Jim Fruchterman, un veterano asistente que entre otras muchas cosas desarrolla software no lucrativo para organizaciones como la ONCE y que el primer día de la semana compartía mesa con otras ánimas globales y conectadores en la cena de bienvenida.

Esas son 2 de las más de treinta etiquetas con las que la audiencia debe autodefinirse (cambian desde artista a ciudadano preocupado, agnóstico o bien generador de ideas) cuando rellena su ficha y que sirven como punto de inicio para hacer las conexiones iniciales (la organización las repartió entre los restoranes de la urbe a los mil trescientos cincuenta asistentes del año en curso siguiendo esos patrones). “Yo no he parado de conocer gente increíble con ideas fantásticas. En lo relativo a los Ted Fellows, la calidad es increíble. ¿Sabes que el último día de la semana una de ellas ganó un Oscar, verdad?”. Mitchell Joachim, un arquitecto técnico que plantea medrar pueblos, con casas nacidas de plantas y árboles, se refiere a Sharmeen Obaid Chinoy, ganadora de uno de los premios de la Academia de Hollywood por el corto reportaje Saving Face, sobre mujeres atacadas con ácido por sus maridos en Pakistán, y que va a dar una conferencia el miércoles. Ella y Joachim son 2 de los doscientos setenta y nueve fellows (becarios) menores de cuarenta años provenientes de ciento cuarenta y cinco países que gozan de un programa de ayudas creado hace 3 años y que les deja asistir a las conferencias, presentar proyectos, percibir asesoramiento y hacer conexiones profesionales.

Pues la TED Conference ya no es sencillamente un encuentro anual. Chris Anderson, un veterano de Silicon Valley, creador entre otras muchas de la desaparecida gaceta Business veinte, tomó las bridas de las conferencias en dos mil dos, amplió el abanico de intereses de los temas tratados y también hizo medrar la marca TED exponencialmente. Ahora asimismo hay un premio TED de cien dólares americanos, el programa TED Fellows, un encuentro anual los veranos en Edimburgo, el TED Global, hay un TED India, un TED Women y, lo más popular, el programa TEDx, una suerte de franquicia que deja a todo género de organizaciones montar encuentros afines a la TED Conference, mas en pequeña escala y a costes bajísimos. Ya se han festejado más de tres mil ciento noventa TEDx en el mundo entero y ciertas de ellas son tan buenas que asimismo se muestran en la página web, donde la organización presenta las mejores.

Además de esto, la TED Conference, que se abre el día de hoy y dura hasta el viernes, asimismo puede verse a mitad de costo desde Palm Springs, donde se organiza un encuentro paralelo en el que se retransmiten las conferencias en riguroso directo. O bien asimismo, en este planeta global, es posible acudir a ellas en riguroso directo vía Internet desde casa pagando novecientos noventa y cinco dólares americanos.

Este año el título del encuentro es Full Spectrum, “en un intento de englobar el máximo número de temas posibles esenciales para el planeta y, al tiempo, invitando a los conferenciantes a localizar fórmulas originales para presentar sus ideas”, explicó a este diario June Cohen, una de las productoras del acontecimiento. Hay desde un versista, Billy Collins, que anima su poesía, a una neurocientífica, Tali Sharot, que defiende que nuestros cerebros están construidos para ser optimistas, pasando por la premio Nobel de la paz Leymah Bgowee o bien el climatólogo James Y también. Hansen. “Pero no todos y cada uno de los convidados son conocidos en su campo. El proceso de selección tiene mucha relación con la calidad de las ideas en las que trabajan y frecuentemente las mejores conferencias son de ignotos. Para el próximo año además de esto planeamos un experimento en crowdsourcing: la mitad de los conferenciantes van a ser escogidos por medio de audiciones públicas que se festejarán entre abril y junio en catorce países. Lo probamos este año en E.U. y el resultado fue increíble, con lo que vamos a ampliarlo a escala global”. Los talentos ocultos del planeta tienen ahora su ocasión.