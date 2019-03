Aprender a bailar o aprender pasos

Muchos profesores enseñan bailes en lugar de instruir a danzar pues es más simple. No obstante insistir en instruir pasos es el mayor obstáculo para aprender a danzar bien. Esto se puede resumir en “los malos profesores enseñan pasos; los grandes profesores enseñan a bailar” ( Acá disiento un tanto, existen muchos factores en torno a una clase de salsa, quizá el nivel de la clase, el número elevado de almunos o bien la seriedad de esta no deja al maestro educar como desea ).

Aprender el “paso” de la semana no es la llave del éxito. Ser capaz de “Llevar” en una pista de baile es mucho más esencial. Para la mujer, ser capaz de “seguir” a un “conductor” malo es la marca de buena bailarina. Bastante gente olvida el término básico más esencial en cualquier baile de pareja: “aprender a proseguirse a su pareja, NO la situación precisa del pié.. etc… ” . Aprendiendo a “Llevar / Seguir” es simple amoldarse a diferentes formas de danzar aun con parejas adiestradas por otros profesores. El bailarín/a que da prioridad a las situaciones precisas del pié sobre el “Llevar / Seguir” se transforma en un pedante y es inútil de danzar con absolutamente nadie que haya aprendido a danzar en otro lugar. ( Gran verdad )

Muchos profesores no enseñan la “conexión”, en su sitio enseñan secuencias de pasos que hace que los principiantes piensen que los bailarines se restringen a efectuar con sus pies secuencias memorizadas de pasos.

Los ejercicios de “Llevar / Seguir” forman, seguramente, el puntos más esenciales que un maestro pueda instruir. Los puntos más importantes: postura, equilibrio, fuerza apropiada, contacto apropiado (visual incluido), reconocimiento del ritmo, llevar y proseguirse, situación en la pista…., son bastante difíciles de educar y es usual reemplazar “han aprendido veinte pasos” en vez de decir “han desarrollado diez conceptos esenciales”.

Uno de los métodos para inculcar estos conceptos puede ser el reiterar a menudo a lo largo de las clases de tango en la escuela de tango cosas como:

• Eres responsable de tu peso. No descanses sobre tu pareja.

• Mantente erguido

• La fuerza sobre la mano ha de ser exactamente la misma que la de tu hombro

• Iniciar desde parado. Entonces moverse juntos adelante, atrás y uno alrededor del otro sosteniendo una situación equilibrada

• “Llevar y Seguir” de forma natural significa: “Natural es todo lo que no precisa explicación pues prosigue los principios de la Física y conocimiento de como se mueve el cuerpo.

La gente que no baila tiende a meditar que danzar es una secuencia de pasos. Cuantos más secuencia de pasos conoce, piensa que sabe danzar más. En ocasiones los profesores ceden a esta presión del mercado y ocurre que muchos de ellos enseñan pasos y pocos enseñan a danzar. Las clases tampoco han de ser tumultarias por el hecho de que cada pupilo tiene necesidades individuales.

Hay bastante gente que marginaliza cuestiones semejantes como: postura, equilibrio, cambio de peso, fuerza conveniente, ritmo,trabajo de piés, cuando baila con su pareja; no obstante todo esto forma la esencia del baile. El resto es sencillamente más o menos pasos. Más o menos coreografía. ( Este punto si que lo he sentido en unas clases y otras a las que he ido ).

En qué momento se pretende estudiar un idioma, la infraestructura y la gramática se patentizan como esenciales. Un buén diccionario nos puede proveer muchas palabras, mas no sirve para aprender el idioma. En el caso del baile lo esencial es lo esencial, los pasos son lo de menos.

Danzar es: Postura, Equilibrio, Conexión, Llevar, Proseguirse, Cambios de peso, armonía, Fluidez y Música.

COMO APRENDER A BAILAR

• Aprender un pequeño número de pasos y ciertos conceptos básicos sobre el baile

• Ahora concentrarse en la técnica. técnica, técnica, ” Llevar y Seguir” . Hazlo en un sitio agradable para ti. Presta más atención a danzar bien TU en vez de “pelear” con tu pareja. Conforme mejore tu técnica se va a ir haciendo más agradable el baile en pareja.

• Ahora vuelve a aprender más pasos. Verificarás que cada vez te resulta más simple aprenderlos.

• Observa a aquellos que comenzaron el aprendizaje contigo mas se concentraron únicamente en los pasos y desdeñaron la técnica. Te va a parecer que están aprendiando los pasos que tu semeja que has aprendido hace bastante tiempo.

• Observa, cuando leas esto: Se aprende a danzar del revés. Primero se comienza con la situación en pareja aprendiendo pasos, y trabajando solo con movimientos básicos del cuerpo. Se aprende la situación en el tiempo 1, en el dos, en el tres ….; es la forma de aprender un “paso”. En qué momento logres estar precisamente en esas situaciones, en el tiempo preciso y efectuando un movimiento continuo, verdaderamente has mejorado mucho.

Los principiantes normalmente son muy intranquilices y solo desean desarrollar suficientes recursos para moverse en la pista de baile. ( Como , que intento hacer vueltas extrañas sin saber hacer bien una normal, jaja ). Jamás avanzarán si no dedican horas y horas a practicar ya antes de lanzarse a la pista. Es en un inicio ameno mientras que no conozcas nada mejor y quedes enganchado. Si todo fuera trabajo y no diversión, pocos bailarian.