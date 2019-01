BFGoodrich® en el Dakar 2019

Desde el año mil novecientos noventa y nueve, BFGoodrich® ha ganado todos y cada uno de los Dakar en los que ha tomado parte. El próximo día seis de enero se comienza el Dakar dos mil diecinueve en la ciudad de Lima (Perú), un nuevo reto para el que BFGoodrich® introduce mejoras en sus neumaticos BFGoodrich® All Terrain T/A KDR2+ y BFGoodrich® KM3.

Además de esto, el BFGoodrich® Dakar Service Center va a contar con nuevas instalaciones más completas para dar el mejor servicio a los participantes.

Un total de quince victorias es el increíble palmarés deBFGoodrich® en el Dakar. La marca ha ganado todas y cada una de las ediciones en las que ha tomado parte desde mil novecientos noventa y nueve, desarrollando y evolucionando un año tras otro sus nuevas generaciones de neumáticos de competición, y trasladando la tecnología aplicada a sus neumáticos de serie para beneficio de sus clientes del servicio.

Ahora, el próximo reto está en marcha. El día seis de enero da inicio la 41ª edición del raid más duro del planeta, que diez años tras la primera edición disputada en el continente de Sudamérica, va a tener sitio nuevamente sobre un recorrido en bucle, con salida y llegada a Lima (Perú). El Dakar dos mil diecinueve va a contar esta vez con diez etapas que totalizan cinco mil km de competición, con un recorrido que en un setenta por ciento discurrirá por arena en el que van a tomar parte más de trescientos treinta automóviles y más de quinientos treinta pilotos y copilotos.

Los neumáticos BFGoodrich® para el Dakar dos mil diecinueve

El recorrido del Dakar dos mil diecinueve, que se desarrollará eminentemente por desiertos con arena suelta, someterá a una demanda particularmente alta a los neumáticos. BFGoodrich® va a aprovechar esta ocasión para probar de nuevo las posibilidades que ofrecen sus neumáticos, en los que se han introducido diferentes mejoras. La adherencia, la motricidad, la precisión y la solidez son peculiaridades que deben contestar a un conjunto de especificaciones exageradamente exigentes, a las que se añade la resistencia al desgaste y una enorme capacidad de evacuación de la arena en las dunas.

Presente en la anterior edición con un compuesto Medium, los neumáticos BFGoodrich® All Terrain T/A KDR2+ pasan a estar libres en 2 compuestos (Soft y Medium) y 2 tamaños: dieciseis pulgadas (doscientos cuarenta y cinco / ochenta-dieciseis) para los cuatro ruedas motrices, y diecisiete pulgadas (treinta y siete / ciento veinticinco-diecisiete) para los buggies con 2 ruedas motrices. El dibujo de la banda de rodadura del BFGoodrich® All Terrain T/A KDR2+ se favorece de canales de evacuación muy abiertos, particularmente en la zona exterior (hombro del neumático), lo que deja administrar un mejor desempeño en el barro y terreno húmedo. Con un perfil parcialmente plano y una huella mejorada, el BFGoodrich® All Terrain T/A KDR2+ emplea una construcción reforzada, lo que lo hace todavía más robusto en el terreno más violento.

Mas la suavidad y flexibilidad de la goma le deja ofrecer un nivel de adherencia máximo, con lo que su rigidez estructural no tiene ningún impacto en la estabilidad. Al ofrecer un nivel de utilidad, una capacidad de evacuación de arena y una resistencia sin precedentes, estos neumáticos dejarán a todos y cada uno de los usuarios de neumáticos BFGoodrich® encarar la prueba con completa confianza.

Las mejoras asimismo llegan al nuevo BFGoodrich® KM3 lanzado en dos mil dieciocho y desarrollado para todos y cada uno de los amantes del off-road. La quinta generación de este neumático todoterreno se favorece de un desempeño mejorado merced al empleo de nuevas tecnologías. Entre ellas, resalta la banda de rodadura Terrain-AttackTM, que ofrece mejor tracción sobre barro merced a sus grandes bloques de diseño oblicuo. Su nuevo compuesto Krawl-TEK mejora el agarre en rocas y superficies planas, al tiempo que la tecnología Linear Flex Zone deja al neumático flexionarse y envolver los obstáculos cuando rueda con baja presión.

Con sus flancos más resistentes (+27 por ciento ), el nuevo BFGoodrich® KM3 deja lograr los lugares más bastante difíciles merced a la tecnología CoreGard MaxTM, que ofrece mayor durabilidad merced al empleo de refuerzos y un compuesto concreto. Con una gama de dimensiones más extensa, el BFGoodrich® KM3 cubre ahora el setenta y cinco por ciento del mercado y va a recibir nuevas medidas en dos mil diecinueve, en una categoría en la que la demanda prosigue medrando. Va a ser expuesto en el Dakar Service Center, donde los especialistas de la marca van a poder informar a los visitantes y contendientes. Y va a contar con el respaldo en competición de su versión SSV, desarrollado para quads y automóviles ATV, que va a ser usado por múltiples participantes en el Dakar.