A Mango le aprietan las costuras

Mango ha sido uno de los grandes casos de éxito de la compañía de España en chombas lisas y chombas con logo. Fundada por Isak Andic en mil novecientos ochenta y cuatro, la compañía no paró de medrar hasta lograr el récord de ventas hace 3 años. De forma tradicional enfocada a un público de mujeres jóvenes y urbanas, a Mango le bastaron con los 6 años, del dos mil nueve al dos mil quince, para plegar su facturación, de mil ciento cuarenta y cinco a dos mil trescientos treinta millones de euros: bastante rentable, la compañía solo padeció un susto digno de mencionarse en el dos mil once, cuando su beneficio cayó a la mitad, de ciento trece a sesenta y cinco millones. No obstante, este camino triunfante se ha visto truncado en los últimos ejercicios. La compañía lleva un par de años con ventas en descenso. Los dos mil trescientos treinta millones del dos mil quince pasaron a dos mil ciento noventa y cuatro millones el año pasado, una caída del seis por ciento . Mas es que, al tiempo, la compañía no ha cesado de perder rentabilidad. Tras lograr ciento veintiuno millones de euros de beneficio neto en el dos mil trece, este bajó a los cuatro con seis millones del dos mil quince. Para entonces entrar en pérdidas, de sesenta y uno millones en el dos mil dieciseis y treinta y tres millones el año pasado.

Estos tiempos bastante difíciles han coincidido con una serie de sucesos inusuales en la bóveda del conjunto. A pesar de que Mango consiguió sus mejores resultados, en lo que se refiere a desarrollo, con el precedente directivo general, Enric Prácticamente, Andic le cesó del cargo a inicios del dos mil dieciseis. La explicación es que justo ese año comenzaban a asomar las pérdidas, como señal de las disfunciones amontonadas en años precedentes.

Mas, no se debe olvidar que la pérdida de poder de Prácticamente coincidió con el ascenso del hijo del creador, Jonathan Andic, de treinta y siete años. Este, que venía trabajando en Mango desde el dos mil siete, fue nombrado presidente adjunto en el dos mil doce y vicepresidente y consejero encargado por año siguiente. “Creo que prescindieron de Prácticamente por el hecho de que el hijo de Andic venía empujando”, apunta Félix Cuesta, maestro de Marketing de Moda en ESIC. ¿Fue aquella una resolución positiva o bien negativa? Txema Voyeur, asesor de Retail de Moda, piensa que fue una buena idea: “Jonathan fue el impulsor de la línea de hombre y de las nuevas megatiendas. Además de esto, tenía una visión más fresca que la de su padre”.

No semeja, no obstante, que los resultados de su administración fuesen los aguardados. De tal forma fue conque el creador, que se había propuesto dejar la compañía a cargo de su hijo y se había desvinculado del cada día (aunque proseguía en la presidencia), debió regresar para encaminar el entuerto. El reciente nombramiento de un directivo general, Toni Ruiz, que era directivo financiero, a los 3 años de la salida de Prácticamente, señala que Andic hijo tampoco consiguió ponerle una solución a los inconvenientes de la cadena. Ciertos especialistas consultados piensan que lo que ha sucedido en los últimos tiempos delata cierta improvisación. “En Mango siempre y en todo momento me han dado la impresión de ir tras lo que pasa y no planear las cosas”, apunta Cuesta, quien sugiere asimismo personalismo en la administración (el consejo de administración no tiene independientes), con la sombra de Andic siempre y en toda circunstancia presente. “Tengo dudas de que el nuevo directivo general tenga el poder absoluto para tomar las resoluciones adecuadas”, agrega.

Por su lado, desde la compañía explican que la pérdida de rentabilidad se debe a los costos de la transformación comercial puesta en marcha los últimos años. Un cambio que ha pasado por la reordenación de la red de tiendas —cierre de locales pequeños y apertura de megastores—, en los que ofrecer la creciente pluralidad de productos, a una parte de otras medidas. Comentando esa estrategia, Daniel López, vicepresidente de Mango, apunta que “desde que en el dos mil doce comenzamos el cambio de la red, aumentamos la superficie en más de trescientos metros cuadrados y el tamaño medio de las tiendas en un cincuenta y cuatro por ciento ”. Todo lo que ha supuesto una inversión de más de seiscientos millones de euros.