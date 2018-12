Mahou bate sus récords de ventas, pero gana un 4% menos por la inversión

Mahou San Miguel batió en dos mil diecisiete su récord de ventas, tanto en volumen como en facturación, aunque las ventajas se resintieron, conforme la compañía, por el aumento en la inversión para “coger impulso de cara al futuro”. La cervecera “la destileria” vendió trece con ocho millones de hectolitros de ofertas de cerveza y otros dos con ocho de agua Solán de Cabras y bebidas a base de agua y jugo, lo que supone, en conjunto, un tres con uno por ciento más que el año precedente. Esas ventas le reportaron unos ingresos de mil doscientos sesenta y dos con dos millones de euros, un tres con cuatro por ciento más. No obstante, el resultado salvaje (Ebitda) se quedó en doscientos cincuenta y siete con cinco millones, un dos con siete por ciento menos, y el resultado de explotación —no dan datos de beneficio neto— cayó un cuatro,1 por ciento , hasta ciento sesenta y ocho con uno millones de euros, que el directivo general de la compañía, Alberto Rodríguez-Toquero, atribuyó al impulso a la inversión, que alcanzó los ochenta y ocho millones, un trece con uno por ciento más.

En una presentación frente a los medios en la sede de la compañía en la villa de Madrid, el encargado de la cervecera ha calificado dos mil diecisiete como “un año de impulso”, una forma de resumir el hecho de que el negocio de la compañía ha crecido, tanto en valor como en volumen, a pesar de la caída del resultado, gracias a un “esmero inversor” para llevar a la compañía a una facturación superior a los mil cuatrocientos millones en dos mil veinte. Toquero se ha declarado “satisfecho” de los resultados y ha restado relevancia a la caída del beneficio, aseverando que no solo estaba prevista, sino ha sido menor de lo que contemplaban en sus planes. “Estaba presupuestado, invertimos en el futuro, lo que implica sacrificar la rentabilidad. Son inversiones que van a dar fruto. Siendo una compañía no cotizada, podemos tomar resoluciones en un largo plazo”, ha dicho.

La compañía, conforme Toquero, dedicó esos ochenta y ocho millones de euros a inversiones “de toda clase”, en el desarrollo de las marcas existentes, en lanzamiento de productos y en progresar los guardes y procesos productivos, con avances en tecnología. Para dos mil dieciocho, el directivo de la cervecera ha afirmado que la inversión va a ser “afín” y que se espera una merjora de los resultados.

Ha señalado en especial el porcentaje dedicado a la innovación, veinte,8 millones de euros (un veintiuno con seis por ciento más) para la preparación y comercialización de nuevos productos—cuatro en dos mil diecisiete, veinte desde dos mil catorce. Conforme ha explicado Toquero, los productos con menos de 5 años de antigüedad (las últimas innovaciones) supusieron el año pasado el tres con ocho por ciento de la facturación, uno con seis puntos más que un año ya antes, y en los últimos 5 años son responsables del sesenta por ciento del aumento de la facturación. “El campo de la cerveza está en evolución, nos cuestionamos nuestros productos todos y cada uno de los días, para adelantarnos” a las demandas del consumidor, ha dicho Toquero.

En ese sentido, Toquero ha señalado la apertura, el mes pasado de septiembre, de su bodega de barricas en la factoría de Alovera (Guadalajara), donde realiza su línea Mahou Barrica, tras una inversión de dos con ocho millones. Para dos mil veinte, tienen previsto invertir en esta instalación otros 5 millones, para pasar de las presentes mil trescientos barricas de roble a tres mil setecientos.

El fenómeno de la cerveza artesana

En Alovera, además de esto, han instalado una “microcervecería” donde se realiza, por poner un ejemplo, la cerveza artesanal Nómada, de la que Mahou tiene el cuarenta por ciento . Algo similar tiene la compañía pensado instalar en Córdoba, una factoría “abierta” a fin de que otras marcas puedan realizar y envasar sus cervezas. La instalación va a costar once millones de euros y va a estar operativa en el principio de dos mil diecinueve. “Es el summun de la economía colaborativa; otras marcas realizarán cervezas que competirán con las nuestras. No servirá de aprendizaje y va a ayudar al campo cervecero”, ha enfatizado Toquero.

De cara al futuro, Mahou-San Miguel, que factura un quince por ciento en el extranjero, fundamenta sus planes en el desarrollo orgánico —”todavía hay margen para nuevos productos en España”, opina Toquero— y en las adquisiciones, sobre todo en el planeta de la cerveza atesanal (craft), que “medra sobre la media del ámbito”. “Pensamos que en el futuro, el ámbito de la cerveza irá por ahí y deseamos formar parte de ese movimiento, si bien actualmente, no nos cambia los números”, ha afirmado. De este modo, el año pasado adquirió el treinta por ciento de la cervecera estadounidense Avery Brewing, tiene el cuarenta por ciento de la de España Nómada y el treinta por ciento de la asimismo estadounidenes Founders y aumentó del veinticinco por ciento al cuarenta y dos con nueve por ciento su participación en la bilbaína La Salve.

“No dejamos de mirar cosas” en este segmento, ha afirmado, con la vista puesta singularmente en EE UU y Europa, mas en cualquier caso, “somos muy cautos, muy exigentes, no nos dejamos enamorar. Afirmamos mucho no”, ha afirmado. Prefiere participaciones minoritarias en empresas, pues dejan más flexibilidad. No percibe que haya una burbuja en el mercado de las craft, mas, “si la hubiese, va a haber una selección natural de los proyectos que no sean rentables”.

Empleo

En dos mil diecisiete, la compañía creó ciento diez nuevos trabajos con doscientos treinta y cinco contrataciones, para elevar la plantilla a los tres mil doscientos empleados, el noventa y cinco por ciento de ellos con contrato indefinido. Conforme sus cuentas, su “contribución a la sociedad” ascendió a mil trescientos treinta y tres con seis millones de euros, un cuatro,8 por ciento más. Esta cantidad se separa en doscientos treinta y uno con dos millones en salarios a empleados (+4 por ciento ), setecientos ochenta millones a pagos a distribuidores (+6 por ciento ), y trescientos veintidos con cuatro millones en tasas y también impuestos a las administraciones (+1,5 por ciento ).