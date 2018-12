Masajes con piedras calientes y frías: una técnica para equilibrar la energía

Llamados asimismo Stone Massage, por su definición en inglés, los masajes con cama con piedras de jade o camilla con piedras de jade calientes y frías son una terapia oriental milenaria que cuenta con muchos beneficios, tanto para nuestra salud física y psíquica. La esteticista Gabriela Gómez comentó a Vivir Bien que se trata de una terapia relajante que estimula los sentidos, oxigena la sangre y equilibra los “chakras” o bien centros energéticos del cuerpo, consiguiendo una sensación agradable de armonía.

El masaje con piedras calientes y frías no es nuevo. Desde hace muchos años, tanto la cultura china, como la de los indios americanos, empleaban las piedras calientes para dar masaje y calmar enfermedades. Desde los puntos chakras, la energía es distribuida a todo el organismo, merced a los abundantes canales energéticos que lo atraviesan y que están unidos a ellos. En América, las viejas civilizaciones mayas empleaban asimismo piedras volcánicas calientes sobre el abdomen para calmar los dolores.

“Cualquier persona puede efectuar la terapia con piedras calientes y frías. Por norma general no tiene contraindicaciones pues es una opción alternativa natural y controlada. Además de esto se usan todos productos naturistas”, aseguró la esteticista.

Beneficios

Este género de masaje tiene beneficios tanto para el cuerpo para la psique. Las piedras calientes o bien frías con energía viva inorgánica que poseen en su cuerpo una serie de minerales como cinc, fósforo y vitamina liposoluble de tipo E, trabajan en la reconstrucción de las células de la piel. El poder de las piedras, de manera conjunta con la habilidad de las manos del terapeuta: revitaliza y oxigena la piel, para conseguir el equilibrio de la energía.

Efectos de las piedras calientes

Las piedras calientes penetran en los músculos y en las articulaciones dando una mejor movilidad. Además de esto estimula la circulación sanguínea, oxigena la sangre, relaja el cuerpo y logra un efecto sedante muy agradable para la persona que se efectúa el masaje.

Efectos de las piedras frías

Las piedras frías se usan en especial para la relajación de los músculos faciales. Tienen buenísimos efectos sobre las piernas cansadas, varicosas y también inflamadas. “Después de cada una de las sesiones de masajes con las piedras se recobra la energía que cada chakra precisa para estar en perfecto equilibrio”, remarcó Gabriela.

¿Para qué vale?

Las piedras son buenas para diferentes nosologías, como fobias depresiones, inconvenientes de autoestima, temores, inseguridades personales. Asisten a promover la inventiva y a la relación con el resto pues regula el sistema sensible y la relación con nuestro “YO”.

Piedras calientes y frías; negras y blancas, se alternan para masajear el cuerpo: las calientes relajan la musculatura y las frías fortalecen el organismo. Hay una para cada zona del cuerpo: los hombros, las rodillas, los pies, el cuello, la nuca. Las piedras no queman, no hacen daño; las manos hábiles y especialistas del masajista las deslizan de derecha a izquierda, de arriba abajo, dejando a quien se somete al tratamiento probar una profunda sensación de bienestar y relax.

El masaje con piedras calientes, reúne todos estos elementos en una técnica, buscando la armonía y el equilibrio natural del cuerpo con su ambiente, los cinco principales elementos los hallamos en la próxima forma: la MADERA, enciende el FUEGO que calienta el METAL que contiene el AGUA que cubre las PIEDRAS, las piedras por su naturaleza, se cargan de energía en forma de calor, que es transmitida al cuerpo por medio de los meridianos y los chakras. Bajo este principio el empleo de piedras calientes en el masaje no solo incorpora todos y cada uno de los elementos del equilibrio natural, sino además de esto el calor que de ellas mana es absorbido por los canales de energía para lograr el equilibrio saludable y armónico del cuerpo.

Todos y cada uno de los sentidos

Para favorecer el equilibrio físico, psíquico y sensible, el sitio donde realice los masajes, ha de estar adecuada para la aplicación de las técnicas que complementan la terapia:

-La aromaterapia que estimula y equilibra por medio del olfato.

-La cromoterapia, con las vibraciones energéticas que aporta cada color al organismo.

-La musicoterapia conveniente a cada tratamiento que logra la relajación armónica, actuando sobre aquellas zonas cerebrales influidas por estímulos auditivos.

Está indicado para personas con agobio, nervios, ansiedad, insomnio y para los inconvenientes de dolores de espalda, dolores musculares, mala circulación, artrosis, artritis. Debido a la propia naturaleza del tratamiento, los resultados se perciben de forma notable desde la primera sesión. Si bien bastantes personas lo utilizan como un recurso estético, son múltiples beneficios médicos.

