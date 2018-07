1. 10 Mejores impresoras 3D en Calidad/Precio

dos. ¿Por qué esta guía? Esta guía supone una actualización de 10 mejores impresoras 3D de 2014 en Calidad/Precio, renovando la lista y clasificando las impresoras conforme el público conveniente. Esta guía nos permitirá:  Ahorrar tiempo buscando información.  Seleccionar la impresora conveniente para cada usuario.  Conocer las peculiaridades más esenciales para poder diferenciarlas.

3. ¿Por qué una impresora 3D? Las impresoras 3D siguen siendo un producto novedoso y también ideal para quien disfruta explorando las nuevas tecnologías, diseñadores, pequeñas empresas, laboratorios y áreas de I+D, startups y más. Entre otras muchas cosas una impresora 3D nos deja hacer en lugar de adquirir, sustituir piezas rotas, diseñar y prototipar rapidamente, y personalizar pequeños objetos, etc. También sirve de entrada a un planeta con muchas posibilidades y a una comunidad on line que no para de crecer.

cuatro. Principales Peculiaridades  Costo  Modelo y Empresa  Materiales de impresión  Volumen  Acabado  Tecnología  Software  KIT Al elegir una impresora 3D hay que poner especial atención en la siguientes peculiaridades, su combinación definirán al usuario final:

cinco. 1. Form dos de FormLabs Usuario: Profesional Formlabs continua creando y a lo largo de este año ha presentado Form 2 y nuevos materiales incrementando la capacidad, precisión y tiempo de impresión de su vieja impresora. Asimismo ofrece nuevos materiales convenientes para aplicaciones de ingeniería y prototipado. Precio: 3299€.

seis. dos. Ultimaker 2 Extended Usuario: Profesional Ultimaker dos Extended es una impresora 3D FDM muy robusta y versátil, que cuenta con de las mejores resoluciones de capa libres, tan solo de veinte micrones. La versión extended tiene un mayor tamaño con la misma precisión y extras, como la placa caliente. Precio: 2495€.

7. 3. Creatr XL de Leapfrog Usuario: Profesional Creatr XL es una impresora 3D equilibrada, con doble extrusor, capacidad para 4 materiales y un volumen de impresión muy amplio. Ofrece un producto competitivo, de calidad y una interfaz de usuario realmente agradable. Precio: tres mil novecientos noventa y nueve euros ocho. cuatro. Makerbot Replicator Z18 Usuario: Profesional Makerbot continua creciendo y estableciéndose como líder del mercado. Su modelo Replicator Z18 pertenece a su serie de impresoras de 5º generación y esta orientada a la industria y mundo profesional por su importante tamaño. Precio: 7688€ nueve. cinco. 1080P DLP de FLS3D Usuario: Profesional FLS3D ha anunciado 2 nuevas impresoras de tecnología DLP que aumentan la velocidad de impresión de 5 a diez veces. Phoenix Touch 1080p deja conseguir cincuenta micrones de resolución, reduciendo el consumo de material y incrementando la velocidad de impresión y el tiempo de curado. Precio: 3499 euros diez. 1. Printrbot Simple Metal Usuario: Apasionado Printrbot Simple Metal posiblemente sea la mejor impresora 3D para el hogar, por su relación calidad/precio y facilidad de empleo. Muy fácil de usar y se consiguen buenos resultados desde el primer instante. Precio: 600€.

once. 2. Cube de Cubify Usuario: Apasionado Cube continua siendo una de las protagonistas entre las impresoras 3D dirigidas al hogar y a usuarios no expertos. Cuenta con una de las interfaces de usuario más agradables del mercado, diseños exclusivos y deja imprimir objetos en 2 colores. Precio: 989 euros doce. tres. FLUX de FLUX Usuario: Apasionado Flux es una impresora 3D modular que permite imprimir, grabar a laser, escanear pequeños objetos e incluso fresado por CNC. Su estructura basada en la impresora Delta y él uso de un módulo SDK abierto hacen que la impresora sea escalable y este abierta a muchas ocasiones. Precio: 989€ trece. 4. Da Vinci Usuario: Apasionado Las impresoras de Da Vinci siguen vendiéndose muy bien por su relación calidad precio. Actualmente disponen de varias versiones, desde la más sencilla con un extrusor hasta impresoras de gran volumen. Precio: desde quinientos€.

14. 5. M2 de MakerGear Usuario: Apasionado M2 de MakerGear es una impresora 3D realmente bien valorada, solida y simple de utilizar. Es considerada una alternativa económica y viable frente otras opciones alternativas como Replicator 2. Precio: 1775€.