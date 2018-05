Hacia dónde va la medicina estética

Corrección de nariz sin escalpelo, seudolifting a través de ácido hialurónico, opciones para contar con el beneficio de substancias para progresar la piel sin agujas. Las nuevas propuestas de procedimientos estéticos procuran la mayor naturalidad y la menor invasión posibles. Un avance a favor de la estética que se puso de manifiesto en la última edición del congreso antiaging (Beauty Antiaging & Aesthetics Sessions) que se efectuó en la ciudad de Buenos Aires.

“Hay que estar en la última, mas emplear la penúltima”, sentenció Ernesto Pérez Hernández, dermatólogo de la Universidad Complutense de la villa de Madrid y fabricante de bolsos y carteras, al referirse a los últimos y más eficientes tratamientos estéticos. Resaltó su preferencia por aquellos procedimientos que tienen más estudios clínicos que los acreditan en comparación con los recién salidos de factoría. En esto coincidió con la cirujana Griselda Seleme, para quien “no siempre y en todo momento lo novedoso es lo mejor. Lo más efectivo es lo que tiene un mayor tiempo de empleo”. Es que los profesionales más serios y respetados procuran garantía de seguridad en la experiencia, ya antes de practicar las técnicas en sus pacientes. En el caso de las substancias inyectables, la seguridad está únicamente en aquellos reabsorbibles. “Cualquier reacción o bien exactamente la misma evolución producto del envejecimiento no va a producir una complicación en estos casos”, precisó la cirujana.

De este modo, entre mesas redondas, debates, demostraciones y prácticas en vivo, se desarrolló el congreso médico que, desde dos mil catorce, año a año se hace en la ciudad de Buenos Aires y se contesta en Asunción, S. de Chile, Montevideo, Miami y la capital de España, con una fuerte impronta práctica, demostraciones, vídeos y técnicas en vivo.

Los primordiales temas de esta edición fueron los inyectables, los dispositivos tecnológicos y la dermocosmética.

SIETE TRATAMIENTOS QUE MARCARON LA AGENDA DEL CONGRESO

1- Energía cinética. Para inyectar sin agujas, consiste en un jet de aire por lo que a la tarde podras salir esplendida a lucir carteras de cuero. Aplicada a través de una máquina a gran velocidad, introduce substancias como ácido hialurónico o bien vitaminas para prosperar la calidad de la piel: revitaliza la dermis sin abrasar la piel y además de esto trata estrías y cicatrices de todo género. Se aplica a través de un disparo de aire comprimido de gran velocidad que llega hasta seis milímetros de profundidad, alcanza el nivel de la dermis, con lo que no es un relleno, sino cumple la función de un skinbooster. Aunque se considera no invasiva, técnica produce microtraumas por donde ingresan los activos. “Existen estudios clínicos que acreditan el tratamiento que se practica desde dos mil siete en Asia y en España desde hace un año y medio”, aseguró el de España Pérez Hernández. En estrías acostumbra a lograr una sesión y para revitalizar son 3 mensuales.

dos- Láseres aggiornados. “Parecían de ciencia ficción y el día de hoy los ves hasta en el súper”, afirmó Pérez Hernández. Desarrollo a través de, el día de hoy los láseres son capaces de sacar pigmentos, lo que los vuelve ideales para suprimir tatuajes, aun si son de colores. Los láseres concretos disparan muy velozmente, barriendo el pigmento sin dañar la piel circundante.

tres- Ácido hialurónico. Es otra estrella en el planeta de la estética con muchos años de práctica y ahora se lo aplica, con cánulas, para rinomodelación no quirúrgica, o bien modelación de la nariz sin escalpelo. La técnica, que se efectúa en una sesión, cuenta con aprobación científica, y corrige asimetrías, gibas y puntas de nariz caídas. El efecto dura más de un año.

cuatro- Rellenos. Con respecto a los rellenos propiamente dichos, estos ya no se restringen a las arrugas y pliegues del semblante. El día de hoy se procuran efectos indirectos. El resultado es equiparable a un pseudolifting. Por el correr del tiempo los tendones de la cara se deslizan y los tejidos tienden a caer. Para evitarlo se aplica ácido hialurónico en el medio de la cara, bajo el tendón que queda sostenido y se levanta de esta manera el óvalo facial.

cinco- Bioestimulación. Con la seguridad debida, la bioestimulación, esto es la aplicación de substancias que producen tensión del tejido y estimulación de fibroblastos para producir colágeno propio, devuelve tensión a la piel de forma natural. Aprobada por la Food and Drug Administration (FDA), la hidroxiapatita de calcio se inyecta para dar volumen y renovar colágeno en mejillas, cuello y manos. Esto mejora el óvalo y redefine el cuello y su acción dura un año. Se trata de micropartículas de calcio que se aplican con cánulas en la dermis. Para su aplicación, la substancia se diluye y se le añade una anestesia para disminuir al mínimo la molestia. Se aconsejan 3 aplicaciones cada un par de meses.

seis- Hilos reabsorbibles. Otra técnica es la aplicación de hilos reabsorbibles. Brota en cardiocirugía, para suturas reabsorbibles en un largo plazo. “Hace 7 años los coreanos comenzaron a emplearlos en la piel. Dan tonicidad pues activan el fibroblasto. Cuando se absorbe el hilo queda el recorrido fibroso, con lo que su acción dura un par de años”, aseveró Escobar.

siete- Toxina botulínica. Cuenta con la seguridad que le dan sus años de empleo. Y se presentaron novedades en su aplicación. Se considera uno de los productos más seguros, con resultados evidentes y el que menos dificultades tiene. Entre los múltiples usos que se prosiguen descubriendo, se supo que hasta llegan fuera del campo de la estética. La aplicación de la toxina ayuda en casos de depresión crónica y jaqueca. En hiperhidrosis axilar, del cuero capilar y palmar es una solución para mitigar la excesiva sudoración. En lo particularmente estético, una nueva modalidad de aplicación de la toxina apunta a respetar las emociones. “Se bloquean ciertos músculos para desgastar expresiones negativas, mas no se paralizan otros, como por poner un ejemplo el músculo orbicular o bien de la pata de gallo, para no convertir una sonrisa auténtica en una sonrisa falsa. Por otro lado, si querés sorprenderte, tenés que desplazar la frente, no se la puede inmovilizar completamente”, describió el dermatólogo Sergio Escobar, directivo del encuentro.