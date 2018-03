Qué Seguro de Auto es Obligatorio para Circular

Cuando ocurre un accidente, hurto o bien daños en nuestro vehículo, todos deseamos tener una póliza que cubra todos los aspectos implicados. No obstante, por más que lo deseemos hay instantes en los que no lo tuvimos presente o bien no contábamos con el dinero para contratar aquella que es más completa. Sabemos que la cobertura más amplia es la de Todo Peligro, pero… ¿Es obligatoria? No, no lo es.

¿Sabías que para circular es reglamento que poseas una póliza de seguros? Seguramente que si eres un conductor frecuente lo sabes, es ley que tengas tu vehículo asegurado, y circules con el contrato conjuntamente con el último recibo pago. ¿Qué seguro de autos es obligatorio para circular? En la República Argentina, a través de una ley, se ha pautado que toda persona dueña de un vehículo, así sea auto, camioneta, camión, motocicleta y demás; debe contar con el seguro mínimo: la Póliza de Responsabilidad Civil.

“Ten en cuenta que el seguro de autos obligatorio para circular es el de Responsabilidad Civil”

El Estado es el encargado de supervisar que la regla se cumpla, mediante inspecciones de tránsito o bien policiales, en las que se solicitan aparte de la documentación del vehículo, la verificación técnica y el carnet de conducir; la póliza actual y actualizada. En el caso de no ser de esta manera puede incurrir una adinerada multa.

El seguro de Responsabilidad Civil, el básico y obligatorio consiste en el respaldo de la compañía contratada en el caso de un accidente, pero frente al reclamo de terceros. Es decir que no nos cubre a nosotros ni a nuestro vehículo, solo al tercero que ha sido afectado. Eludiendo, de esta forma, que exactamente el mismo empiece acciones legales en nuestra contra y dañar nuestro patrimonio.

¿De qué manera valorar el contrato del seguro de Responsabilidad Civil?

Al tratarse de un seguro básico, no es mucho lo que se puede evaluar entre las pólizas del mercado, no obstante, siempre es conveniente la comparación, para elegir aquella que se adecúe más a tus necesidades.

El primer paso es seleccionar la aseguradora, es importante que tengas presente aquellas que son más reconocidas y tienen prestigio en el mercado. Ten presente que es la compañía que está cubriendo tu patrimonio, no desearás encontrarte con un contrato fraudulento. Una de las opciones es que emplees los multicotizadores. En el caso de 123Seguro puedes acceder a una extensa gama de ofertas tanto de pólizas como de diferentes compañías.

Una vez designada una búsqueda primaria, vas a tener múltiples opciones para escoger, y en ese instante podrás escoger la que más te convenga. Está claro que las posibilidades son afines en todas y cada una de las compañías en tanto que es un seguro obligatorio, pero por su parte básico con lo que no incluyen servicios amplios.

¿Límites de la cobertura obligatoria? Para la ley, la póliza debe ser vigente en todo el país sin importar lo más mínimo los límites fuera del mismo. No obstante, si viajas continuamente con tu vehículo y recorrés países lindantes y demás; has de estar seguro que la compañía aseguradora te cubra en estos sitios. Es una de las cosas que debes preguntar antes de contratar el seguro.

¿Por qué razón me sirve un seguro de autos obligatorio?

Cómo mentamos previamente, el seguro de vehículos es obligatorio, y bastantes personas desestiman la importancia de contar con uno; por el hecho de que jamás han sufrido un siniestro y demás. No obstante es esencial resaltar que no solo te cubre frente a un problema con la inspección de tránsito, evitándose una multa o bien aun salvándose de que su auto sea secuestrado por incumplimiento de la ley.

Veamos un caso claro: ¿Cuál es la situación si tienes un accidente con otro vehículo, este sufre daños graves de la misma manera que su ocupante? En caso de que cuentes con el seguro obligatorio en vigencia, no tendrás ningún inconveniente puesto que la compañía responderá por ti y amortiguará los costos de la reparación del vehículo y la atención médica de su conductor.

En el caso contrario de que no cuentes con la póliza indicada, vas a ser vos quien deba hacerse cargo de tales gastos de manera inmediata. Incluso, el otro conductor involucrado puede empezar acciones legales, pudiendo comprometer de forma extrema tu patrimonio.

¿El seguro obligatorio es el mejor?

Cada una de las distintas pólizas tienen sus peculiaridades y no podemos charlar de la mejor por lo general, sino más bien aquella que sea la mejor para ti. Si bien el seguro de responsabilidad civil es el obligatorio, hay muchas otras pólizas que incorporan diferentes servicios que pueden ser o no más significativos para tus necesidades.

Recordando que el tratado en el presente artículo cubre solo a los terceros implicados, puedes que consideres necesario ampliar la póliza a fin de que se haga responsable asimismo por ti. O por servirnos de un ejemplo si estás mucho tiempo en las calles o bien el vehículo duerme fuera de una cochera, puede que te sea útil contratar una que responda por hurto parcial o bien total.

Ten en cuenta que el seguro de autos obligatorio para circular es el de Responsabilidad Civil, mas puedes contratar la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Puesto que todas y cada una de las superiores amplían el mencionado, por consiguiente todas lo tienen. Por poner un ejemplo si optas por un seguro Contra Terceros te cubrirá en hurtos y accidentes; y por su parte incluye el de responsabilidad civil.