LOS 10 PERFUMES MÁS VENDIDOS EN ARGENTINA

Estos son los perfumes importados más vendidos en Argentina en el año 2017.

J’adore, el perfume creado por Dior para la mujer, tiene intensidad de notas florales, de jazmín. La versión alargada del ánfora atrapa las notas preciosas de un bouquet brillante, con las esencias de ylang-ylang y la rosa de Turquía, subrayado por los apuntes de ciruela.

CH by Carolina Herrera es una fragancia floral oriental creada para la piel de la mujer. Las notas altas son de color naranja, el melón y bergamota. Notas medias: jazmín, rosa y praliné con notas bajas amaderadas y de canela.

Lady Million EDP by Paco Rabanne El perfume es fresco, floral y amaderado, como un néctar de flores voluptuosas, con un destello de naranja amarga y el toque de frambuesa en la salida. En el corazón, un estallido de neroli, flor de naranjo y el jazmín árabe junto a la gardenia dejan paso a una dulce base de patchoulí, miel blanca y ámbar.

doscientos doce Vip EDP by Carolina Herrera. La olor se abre con un cóctel con sabor a fruta de la maracuyá y el ron. El corazón es más floral con gardenia. El rico y caluroso de vainilla seca mezclas abajo, haba tonka y notas de madera.

Acqua Di Gioia EDP by Giorgio Armani Su aroma lo comienza hojas de menta y Flor de limón, vivificándose con el Jazmín acuático y finalizando con notas de Azúcar moreno y Corazón de Cedro.

Armani Code Donna EDP Fragancia fresca, picante, oriental. Dirigida a la mujer poderosa, femenina y también intuitiva. Su aroma inicial lo encabeza acordes de azahar, cáscara de naranjas amargas y jazmín de las Indias. Se expande a un corazón con jengibre chino, flor de naranja y concluye con acordes de vainilla de Madagascar, miel de lavanda y preciosas maderas

Nina EDT by Nina Ricci A flor de piel, se deja seducir por esta fragancia Floral, Fresca, Afrutada y Deliciosa. Como una manzana de caramelo, asocia la pulpa suave de la fruta ácida y el ropaje crepitante de este manjar exquisitamente recesivo

doscientos doce EDT by Carolina Herrera. Su aroma lo encabeza notas citricas con la flor de naranjo, mandarina y bergamota. Se expande a un corazón más caluroso gracias a los acordes de flores blancas como la camelia la gardenia y el lis. Concluye cautivando con una base de sándalo y almizcle cristalino.

Amor Amor EDT by Cacharel Olor altamente sensual y chispeante con extractos de vainilla, jazmín y grosellas. Su aroma inicial lo encabeza notas refulgentes con el pomelo rosa, la naranja sanguínea, la mandarina y la grosella, vivificándose en un corazón de muguete, el jazmín y la flor de melati, notas que se alargan hasta mezclarse con el sabroso fondo de ámbar gris, vainilla, almizcle blanco y haba tonka. Olor altamente sensual y chispeante con extractos de vainilla, jazmín y grosellas.

Play For Her EDP by Givenchy El perfume tiene una olor tipo floral-madera-musgo que se inicia con notas de bayas rosas, melocotón blanco y bergamota. Corazón floral, suave y levemente verde merced a la alianza de magnolia con flor de tiaré y madera de cuaba. Fondo sedoso resultado de la mezcla de sándalo y almizcle.