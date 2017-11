Royal Caribbean reanuda sus cruceros por el Caribe

La empresa de cruceros Royal Caribbean vuelve a surcar las aguas del Caribe tras interrumpir su actividad debido al paso de los huracanes Irma y María.

En concreto, la compañía ha señalado que el próximo treinta de noviembre el buque ‘Freedom of the Seas’ vuelve a la ciudad puertorriquense de San Juan transportando a un total de 3.782 turistas. Por su parte, el crucero ‘Gradeur of The Seas’ va a llegar al puerto de la Isla de San Martín el próximo 17 de diciembre. Por su parte, la compañía aún no operará con la isla Dominica, ya que el enclave aún padece las consecuencias a nivel de infraestructuras de los asoladores huracanes.

El presidente de la compañía, Michael Bayley, ha señalado “el encomiable progreso” que han logrado los gobiernos de Puerto Rico y de la Isla de San Martín para la recuperación de los destinos.

Para mas info: http://royal-caribbean.com.ar/