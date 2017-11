¿Qué corte de pelo te favorece más según la forma del rostro?

Semblante redondo

Los modelos de cortes ideales para este tipo de rostros son aquellos despuntados y en capas suaves puesto que aportan movimiento mas sin abultar demasiado. Es esencial también que el volumen se concentre en la parte superior. Si te agrada llevar flequillo, este deberá cortarse también despuntado, largo y abierto y peinarlo preferentemente de costado. Se recomienda que sea un largo por debajo del mentón, que el cabello caiga de forma ondulada y no se acumule el volumen en los laterales. Los cortes recomendados son:Asimétrico: El corte irregular que mezcla mechones de diferentes longitudes es ideal para este género de semblantes. Ejemplo de ello es la actriz Emma Stone.Capas largas: Si eres de llevar la línea en medio, puedes dejarte el cabello largo con capas también largas a la altura de los hombros.Bob: Un corte bastante corto por sobre los hombros como el bob asimismo sienta bien a los semblantes redondos siempre que luzca suelto y con algo de movimiento. Aquí vemos lo bien que le sienta a la actriz Renée Zellweger.

Semblante alargado

En general son caras delgadas y sin demasiados ángulos. La mejor manera de disimular un rostro alargado es a través de el flequillo y generalmente acompañado de un corte que no vaya más allá de los hombros y en varias capas. En este caso, es conveniente no llevar el pelo muy pegado al rostro puesto que lo hará parecer más delgado.

Con este tipo de semblante van las melenas medias, onduladas o bien rizadas. Los cortes con capas largas que proporcionen volumen en los laterales ayudarán a restarle longitud al óvalo. Si no tienes el pelo muy rizado asimismo puede ser favorecedor el estilo bob a la altura de la quijada -jamás más corto-. En un caso así hay que eludir añadir volumen en la zona superior y las melenas largas y planas. La actriz Sarah Jessica Parker sabe como sacar partido a su rostro alargado.

Semblante cuadrado

Si lo que te resulta de interés es suavizar la manera cuadrada de tu rostro, puedes hacerlo dándole volumen a la parte superior de tu pelo con un corte a capas suaves o bien escalonado. De esta manera, lograrás que tu rostro parezca más bien alargado. Para cubrir la zona angulosa del mismo, se aconsejan los laterales desfilados en dirección al semblante.

El largo ideal es a la altura de los hombros o bien más corto. Eludir que el corte acabe on line con la mandíbula. Si te gusta el pelo largo, recuerda llevarlo ligéramente ondulado. El flequillo más adecuado es el recto y ladeado en diagonal. Los cortes recomendados son:

Bob en capas: La versión del bob para caras cuadradas es un corte con capas cortas, despeinadas y a la altura de la barbilla.

Corto en capas: Un corte a la altura de los hombros o más corto funciona bien con este género de semblantes, ya que suaviza las facciones. Es recomendable peinarlo en varias capas, con movimiento y algo de volumen. Ejemplo de ello es Rachel McAdams que lo ha adoptado con y sin flequillo.

Ondas: El pelo largo con ondas desde la una parte de la mandíbula hasta las puntas también disimula la manera de la cara.

Largo y recto: Otra recomendación es el cabello larguísimo, liso y recto con la línea en medio. Este es el tradicional de Demi Moore.

Rostro ovalado

Si tu rostro es en forma de óvalo, o sea, más largo que ancho, ¡estás de suerte! A este género de semblante le sienta bien cualquier corte de pelo. Es el rostro considerado perfecto, el más armónico. Si hay algo que se puede tener en consideración en este género de semblantes es la forma del flequillo puesto que uno demasiado largo y recto podría acortar la longitud del rostro. En este tipo de casos, si tratas bien a tu cuero cabelludo y luces un pelo suave y ciudado, lo tienes ya todo ganado. Los cortes recomendados son:

Flequillo recto: El flequillo muy largo a la altura de los ojos le acorta longitud al rostro, haciéndolo ver un poco más ancho y alargado. Es de esta manera como luce su melena Taylor

Línea en medio y ondas: El pelo largo con la línea en medio y un tanto de volumen queda muy natural y sienta bien a este tipo de semblantes. Lo mismo sucede con un corte a la altura de los hombros y flequillo barrido.

Mohawk: Y para las más atrevidas, como Rihanna, el el estilo mohawk es ideal, consiste en llevar el cabello muy corto con barrido hacia el costado.

Rostro ‘corazón’

Cualquier largo es apto para este tipo de semblantes. Las capas largas que se inicien bajo los pómulos y la raya en medio o bien levemente ladeada son ideales para esta clase de fisonomía. En el caso de apreciar llevar flequillo, este debe ser largo y abierto en el centro o bien a un lado.

Con este género de semblantes, debéis eludir estilos cortos sobre el maxilar en tanto que harán que la mitad superior del rostro parezca más ancha. Los cortes recomendados…

Bob: Los cortes que acaban justo bajo la mandíbula asisten a ‘llenar’ el área de la barbilla y disimulan la manera triangular.

Raya al lado: Un corte de pelo bien definido a un lado con flequillo también barrido y no demasiado largo ayuda a destacar los ojos.