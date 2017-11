Nunca es tarde para aprender inglés

ORLANDO, Florida – Un sancocho de acentos se mezclan en el salón antes de que comience la clase.

El simpático cantadito colombiano se entrelaza con el pícaro acento cubano, el sandungueo de la entonación boricua y la viva modulación venezolana. Pero al tratar de charlar “el difícil”, todos parecen cantar con exactamente la misma entonación.

La clase es parte de uno de los cursos de inglés que, habitualmente, regula la organización no gubernativo Hispanic Federation y que se ofrecen gratis.

El que menos, lleva viviendo en Orlando seis meses, pero hay algunos que han hecho de esta ciudad su casa hace más de una década, como Sharon Torres. Ella llegó desde Guayama, Puerto Rico, hace 12 años y ha trabajado en la cadena de hoteles Rosen.

Le ha pasado como a muchos hispanos que llegan acá, que son tantos los que hablan la lengua de Cervantes que se olvidan de aprender inglés, el idioma en que se tramitan todas y cada una de las gestiones oficiales en el gobierno, hospitales y escuelas.

“En mi área de trabajo en el hotel todos charlan español y, pues, me olvidé y perdí el interés de aprender el idioma. Mas un día, solicité una plaza que surgió en el área de banquetes que era una ocasión para prosperar y ganar más dinero y me la negaron pues no charlaba inglés. De esta forma mismito me lo dijeron”, narró Torres.

Ahora, Torres es una parte del grupo de siete mujeres y dos hombres que toman este curso al que la maestra, Maritza Rojas, llama “Inglés 911″” y que dura ocho semanas. Rojas, quien se describe como “una colombiana hecha en Estados Unidos”, puesto que nació en Nueva York, no se enfoca en la gramática ni en las reglas del idioma. Se enfoca en que sus estudiantes aprendan frases sencillas de la vida cotidiana que los ayuden a sobrevivir.

De ahí que, acá se hacen muchos ejercicios prácticos, abunda la repetición y todo se hace en forma de juego y gracieta. Absolutamente nadie siente vergüenza por vocalizar incorrectamente o por introducir una palabra en castellano en una oración en inglés. Acá no hay regaños ni recriminaciones. Absolutamente nadie juzga a absolutamente nadie, puesto que todos tienen la misma emergencia de aprender.

“¿De qué forma se sintieron durante el huracán?”, preguntó la profesora en inglés. “Me,…in the…¿cómo se dice sala?…living room. Dancing. I was dancing”, dijo Paola, de Venezuela. “Me, inside the closet with sister, son and mi sobrino”, afirmó Sharon. “Very good!”, respondió la profesora.

Y toda vez que alguien lograba armar una frase, aunque fuera con tropiezos, los ojos verdes de la maestra Rojas casi desaparecían tras sus párpados que se cerraban cuando le estallaba en el rostro una sonrisa de dicha y satisfacción.

Hace un par de años que Carlos Roses, de 54 años, se mudó de San Juan buscando ayuda médica para su esposa.

Y si bien el tratamiento no funcionó, Carlos decidió seguir con su vida, primero como electricista y después,en el planeta dela gastronomía.“Ahora soy chef en una panadería. Acá hay muchas oportunidades, muchas, mas tienes que saber inglés. No es cierto eso de que todos los boricuas sabemos inglés”, mantuvo Roses.

Roses contó que decidió tomar el curso puesto que se inspiró al ver cómo su hijo menor aprendió de manera rápida tras superar muchos tropiezos en el trabajo. “Cuando trabajaba en la construcción, una vez su jefe le pidió que trajese una escoba y trajo un rótulo. De esa se decidió a aprender y ahora es corredor de seguros. Le va bien”, sostuvo Roses.