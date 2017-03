Cómo mantenerse al día con el mundo en constante cambio de la tecnología de marketing: una guía

La tecnología ha ayudado a la comercialización digital de un largo camino. Cuando se trata de marketing online, sin embargo, el cambio es el nombre del juego. De hecho, justo cuando piensas que estás recibiendo la caída de las cosas, te das cuenta de que puede estar rezagado.

El panorama de tecnología de marketing digital 2016 supergráfico revelado en la Conferencia MarTech el año pasado enumera un número abrumador de 3.874 soluciones de marketing que representan a vendedores de una amplia gama de áreas de marketing. Lo mejor de todo fue que el número de empresas que ofrecían soluciones de marketing en el supergráfico aumentó de aproximadamente 150 en 2011 a 3.874 en 2016. Eso es un tremendo crecimiento en sólo cinco años.

Entonces, ¿cómo un comercializador mantenerse al día con las tendencias de la tecnología en constante cambio en este campo dinámico? Después de todo, la competencia no va a detenerse. Aquí hay algunos consejos que le ayudarán a mantenerse al día.

Determinar lo que es relevante para sus necesidades

Dependiendo del tipo de su industria, su estilo de trabajo, y habilidades de aprendizaje, usted necesitará determinar el tipo de tecnología relevante a sus requisitos. Esto es lo que debe considerar:

No invertir en una tecnología en particular, como software o una herramienta si no va a beneficiar a su negocio. Sólo porque algo funciona para otros, no significa necesariamente que funcionará para usted también

Crear una estrategia para identificar las últimas innovaciones que puedan alinearse mejor con sus objetivos de marketing

Evaluar los recursos disponibles para adquirir la tecnología que está buscando y averiguar cuál de ellos funcionará para usted

Dedicar algunos esfuerzos y tiempo para evaluar la utilidad de una tecnología en particular antes de implementarla a escala completa

Siga los influyentes en la tecnología de marketing

Una de las mejores maneras de estar al tanto de los últimos desarrollos en la industria del marketing es seguir las principales figuras en este campo. Asegúrese de conectarse con tecnócratas, analistas de mercado e investigadores que conocen el último software y tecnología de marketing.

Aquí hay algunas personas que puede seguir:

Travis Wright, jefe de tecnología de marketing, CCP Global: Travis es uno de los más influyentes en el campo de la tecnología de marketing. Ha trabajado con varias pequeñas y grandes empresas de marketing digital para desarrollar estrategias de marketing.

Scott Brinker, Editor, chiefmartec.com: Scott ha estado escribiendo el blog Chief Marketing Technologist durante los últimos ocho años. Su blog cubre las últimas noticias y temas relacionados con la intersección de la tecnología y el marketing. También dirige la conferencia MarTech.

Jake Sorofman, vicepresidente de investigación de Gartner: Jake es el vicepresidente de investigación de Gartner, líder mundial en investigación y consultoría en tecnología de la información. Analiza estrategias de marketing digital, tendencias y prácticas. Si usted está buscando lo último en tecnología de marketing, Jake es su chico.

Utilizar plataformas de medios sociales

Las plataformas de medios sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y LinkedIn se pueden utilizar para realizar un seguimiento de las últimas tendencias de la tecnología de marketing. Aparte de recibir actualizaciones diarias de los líderes de pensamiento, también puede seguir temas de tendencias y opiniones de los consumidores potenciales.

Varias plataformas de medios sociales líderes ya han comenzado a incorporar poderosas herramientas de marketing que están marcando nuevas olas en la industria del marketing. Por ejemplo, cuando Facebook lanzó Instant Articles en 2015, estableció una nueva tendencia en el marketing digital que demostró ser un cambiador de juegos. Una amplia gama de proveedores está utilizando esta función para llegar a su público objetivo. Twitter también siguió el ejemplo lanzando una aplicación similar llamada Momentos de Twitter.

Amplíe su conjunto de habilidades a través del entrenamiento continuo

La tecnología está cambiando la comercialización a una velocidad tal que las estrategias existentes pueden llegar a ser obsoletas en un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que es importante mantener actualizadas sus habilidades. El entrenamiento continuo puede ampliar su base de conocimientos y mantenerle familiarizado con las tendencias emergentes en el campo de la comercialización.

Inscríbase regularmente en cursos, talleres, capacitación en línea o seminarios en línea. Mantenga un ojo en las publicaciones y los influenciadores que está siguiendo para cualquier formación o seminario web que puedan proporcionar. Aparte de mejorar su base de conocimientos, estos cursos de capacitación sirven como excelentes oportunidades para conectarse con los comercializadores y expertos de la industria. Usted puede incluso monetizar sus conocimientos y habilidades educando a los futuros vendedores que podrían estar enfrentando situaciones difíciles para mantenerse al día con el mercado en constante evolución. Echa un vistazo a esta infografía para saber más sobre las diferentes maneras en que puedes rentabilizar tu experiencia:

Conclusión

Gracias a la rápida evolución de la tecnología, el panorama del marketing está creciendo a un ritmo más rápido que nunca. Pero, la tecnología siempre cambiante también ha hecho difícil para los vendedores para mantenerse al día con los cambios constantes. La falta de la oportunidad más pequeña para montar una tendencia próxima puede configurar su empresa de nuevo por meses. Entonces, ¿cómo sigues con estos cambios? Esperamos que estos consejos le ayudará a mantener el ritmo con las próximas tendencias martech.

