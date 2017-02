Suplementos deportivos ¿buenos o malos?

Las personas que lo que quieren es conseguir un aumento en el volumen de su masa muscular, deben conocer la importancia que tienen las proteínas en su organismo. Seguir una dieta específica para este objetivo es la clave, junto con la posibilidad de ingerir suplementos nutricionales deportivos: proteínas en polvo, aminoacidos, vitaminas, sales minerales, creatina, etc.

Hay muchos tipos de suplementos nutricionales. Nuestra recomendación es que, si decides empezar a tomártelos, te aconseje primero un nutricionista. Hay muchos médicos que no son partidarios a la utilización de estos suplementos.

Sobre todo, debes tener cuidado con los esteroides, los anabólicos esteroideos y los esteroides anabólicos, ya que son sustancias que están prohibidas y a largo plazo pueden producir daños como lesiones de hígado, ictericia (piel amarilla), crecimiento del corazón, etc.

Diferentes efectos en hombres y mujeres

También existen efectos que se dan según si la ingesta de los suplementos deportivos las hace un hombre o una mujer. A los hombres puede provocarles un encogimiento de los testículos, una baja producción de espermatozoides, infertilidad, caída del cabello y un mayor riesgo de cáncer de próstata, entre otros. En cuanto a las mujeres, pueden protagonizar un crecimiento del vello facial, cambios en el ciclo menstrual, un aumento del tamaño del clítoris, etc.

Así pues, lo más recomendable sería que la aportación de nutrientes en el cuerpo se diera a partir de alimentos naturales. El caso es que aunque ciertos alimentos contengan un alto valor nutricional en proteínas, como es el caso del pescado, también contienen más nutrientes, como las grasas. Así pues, si un alimento contiene proteínas pero también altos niveles de grasa lo más conveniente es sustituirlo por otra alternativa, y es aquí donde entran los suplementos deportivos nutricionales, que aportan únicamente aquello que tú quieres y estás buscando para tu cuerpo.

Los suplementos deportivos que menos daño causan son la multivitamina, la glutamina y la creatina. Son sustancias que están muy estudiadas y algunas de las más efectivas para combatir deficiencias nutricionales y prevenir enfermedades. Además de ser un complemento para la fuerza y la resistencia deportiva.

Hay suplementos que debes evitar en cualquier caso, como los bloqueadores de hidratos de carbono, los potenciadores de la testosterona y la efedrina. Provocan efectos secundarios que, a la larga, suponen más daños que beneficios.

Hoy en día, tomar este tipo de sustancias se ha convertido en una moda. En 2014, la difusión e ingesta de estos suplementos aumentó un 15% en la Unión Europea. Esto se debe a la sencillez de poder tomarse algo que es eficaz para conseguir el objetivo marcado sin tener que esforzarse en gran medida en el gimnasio.

Nosotros somos de la vieja escuela y apoyamos la práctica diaria de ejercicio, ya sea en el gimnasio, en el parque, en casa, etc. Si eres regular, y combinas tus entrenamientos con la dieta adecuada para tus propósitos finales, no tendrás la necesidad de ingerir ningún suplemento. De este modo, no te expondrás a sufrir ningún efecto secundario y te sentirás más confortable con los resultados al saber que son logrados única y exclusivamente por ti, sin la ayuda de ninguna sustancia relacionada.