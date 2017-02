¿Qué vías existen para publicar un libro y cuáles son sus principales (des)ventajas?

¿Tienes ganas de sacar un libro? Te hago varias propuestas para ya no tener más excusas y ponerte manos a la obra para sumar palabras y páginas ademas de hacer la correccion de texto en https://www.tregolam.com/ a partir de ya… 😉

“Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro”. No entiendo muy bien por qué en España se le da tanta importancia a escribir un libro. Ya tengo un hijo y me siento orgulloso de ello aunque en realidad no haya aportado mucho a la cosa. Lo de plantar un árbol de momento no lo tengo claro con el poco espacio que tenemos en nuestro jardín.

Ya he escrito dos libros y tampoco ha sido para tanto. Si publicas un post diario juegas con ventaja. Los artículos de tu blog pueden servirte como base de tu futuro libro. A lo que iba. En ocasiones me parece que haber juntado un par de páginas de texto tiene más importancia en estas tierras que p.ej. haberte sacado un doctorado (que cuesta bastante más). Cuando escuchas a personas hablar de otras con “ha escrito un libro” se escucha esa admiración en su voz cuando en realidad lo único que han demostrado es que saben escribir (y si lo piensas ni eso). La pregunta es todo ese trabajo merece la pena. Un libro se puede escribir por varias razones:

Para fortalecer el branding personal.

Por amor al arte de escribir.

Para ganar dinero.

Para documentar recuerdos y/o reflexiones.

Si no eres idealista ni sentimental probablemente te interese el tema de ganar dinero con libro. La pregunta fundamental es si realmente merece la pena desde un punto de vista económico. Por suerte existen muchas formas para sacar un libro. Ninguna de ellas es una garantía de éxito. Lo único que te aseguras es el título “autor” cuando hayas recorrido una de las siguientes vías.

Publicar un libro con una editorial

Es como lo he hecho con “Marketing de Guerrilla para emprendedores valientes”. Probablemente no hubiera buscado esta vía de forma proactiva pero hubo una oportunidad y la aproveché. Lo que me convenció era la posibilidad de reutilizar parte del contenido ya existente en este blog. Al final aun así era mucho más trabajo de lo esperado pero mereció la pena.

Desventajas: si no escribes el próximo Harry Potter un libro no te hará rico. Ganas aproximadamente un 7-8% de la versión física y un 20-25% del ebook (por lo menos si eres un autor novato como yo). Una de las cosas que me había esperado era una promoción más activa por parte de la editorial. Puede que se haya hecho pero en tal caso no me han informado sobre ello. He estado al principio muy detrás para que se hagan más cosas pero como en todas las organizaciones de tamaño medio a grande no siempre es tan fácil como a uno le gustaría. Al final se ha limitado todo a menciones en este blog. Por lo tanto considero el libro un éxito personal dado que con frecuencia se encuentra en el top 20 de más vendidos en Amazon de su categoría (ya lo sé, me conformo con poco… 😉 ).

Ventajas: a pesar de todas las dificultades volvería a escribir un libro con una editorial por todas las comodidades que te ofrece. La edición del libro es una de ellas. Además han creado un diseño atractivo que encaja temática muy bien con el tema (siempre que te guste el estilo militar claro). El hecho de haber recibido dinero de forma adelantada y con ello firmar un contrato te pone bajo presión de realizar las correcciones de forma mucho más rápida que si no hubieras cerrado este compromiso.

Crowdfunding para lanzar un libro

También lo he hecho hace ya más de un año con ayuda de los chicos de Libros.com. Fue una colaboración muy agradable y estoy encantado con el trato que he recibido por parte del equipo. Por cierto, el libro “Blog-Up” lo puedes conseguir si te suscribes al blog… 😉

Desventajas: en teoría muy pocas. Los beneficios que puedes lograr son muy parecidos a los de una editorial por lo que económicamente hablando tampoco no le sacas más. En un modelo de Crowdfunding no tienes ninguna garantía de que el libro realmente consiga a ver la luz del día.

Ventajas: es un modelo de bajo riesgo. Si no logras obtener los apoyos mínimos el libro no se saca. Lo que he mencionado antes como una desventaja al mismo tiempo es una ventaja porque no inviertes tiempo y energía en algo que igual no tiene mercado. Puedes contar igualmente con una infraestructura de apoyo que se encarga de edición y diseño.

Autopublicar un libro

Esto es un punto pendiente que tengo ganas de realizar a lo largo de los próximos 6-12 meses. Aquí existen varias formas de hacerlo. Una de ellas definitivamente pasará por Amazon. Pero antes optaría incluso por venderlo sin haberlo escrito. Esto aumenta el compromiso y el nivel de estrés necesario para ponerse las pilas.

Desventajas: todo, absolutamente todo es responsabilidad tuya. Tienes que organizarte bien y conseguir ayuda profesional para temas de edición y diseño. Incluso antes de generar ingresos incurres costes aunque estos son modestos si subcontratas con tiempo. En muchos casos no hay presión para avanzar (otra cosa es que hayas puesto el libro en preventa). De media se tarda más para publicarlo.

Ventajas: con mayor riesgo también suben los posibles beneficios. El 100% irá en tu bolsillo. Tienes total libertad para encontrar y lanzar vías de promoción. Todo correrá a tu coste pero si la cosa funciona serás el principal beneficiado de ello.

Colaboración con bloggers

No tenía muy claro que nombre darle a esta sección porque es un mix de varios factores modelos. La idea en versión sencilla sería que 2 bloggers se juntan para promocionar conjuntamente un libro compartiendo los ingresos del mismo (u otro porcentaje que les parezca a ambos justo). Podría ser también una relación de autor-blogger donde este último tendría la tarea de marketing y el primero la de redacción. De aquí me surgió una idea que presentaré dentro de un par de semanas (si quieres saber más pincha aquí…). 😉

Desventajas: requiere formalizar de manera mínima la relación entre ambos partidos para evitar malentendidos y problemas en el futuro. No existe ninguna garantía de éxito a priori (lo que tienen en común todos los modelos al final) y es difícil medir lo que aporta la parte de marketing. Tiene que haber una separación de tareas y responsabilidades definida para que cada uno sepa lo que tiene que hacer.

Ventajas: si das con el blogger adecuado obtienes difusión sin coste a cambio de una participación en el proyecto. En teoría es un modelo de afiliación donde únicamente se paga en caso de éxito pero presentado de esta forma parece más atractivo (por lo menos a mí).

Formas de lanzar un libro existen muchas. Si mezclamos los diferentes modelos como en este último punto las posibilidades son infinitas. Sin duda me apetece hacer más cosas en este campo porque me apasiona escribir. Ganar dinero no me importa por lo que es una combinación perfecta. Si te surge alguna idea o quieres proponerme una colaboración puedes hacerlo a través de esta vía…

Tag: publicar libro