Por qué debes estar aprendiendo constantemente posicionamiento SEO

El profesional que trabaja en posicionamiento SEO es un poco equivalente a un hombre orquesta, aprovecha distintos sectores de Internet para poder hacer bien su trabajo. Aunque consiga haber optimizado al máximo un website, haberlo posicionado para todas las palabras clave objetivo en primera posición y tenga controlada la monitorización constante de las variables influyentes, su trabajo no ha terminado. En realidad no termina nunca. El profesional SEO debe mantener una formación constante en distintas ramas del sector que, a priori, podrían parecer no relacionadas con su trabajo.

Formación en posicionamiento SEO

Por un lado el diseño web SEO evoluciona por sí sólo. Hay que estar atento a las noticias sobre cambios de algoritmo y de prioridades por parte de Google. El famoso buscador mundial llega a notificar de entre 5 a 10 prioridades modificadas a lo largo de un año. La última, por ejemplo, relacionada con los sitios desarrollados pensados en la navegación móvil.

Formación en desarrollo web

Uno de los aspectos más destacables en posicionamiento SEO es el desarrollo web, que puede influir por ejemplo en la velocidad de carga de un website. En muchos casos, los avances en desarrollo web permiten una navegación más fluida que requiere menos recursos de la conexión del usuario. Esto nos ofrece una página web más rápida y mejor optimizada para SEO.

Formación en redes sociales

Probablemente el sector con mayores problemas a la hora de afrontar una formación continua es el relacionado con las redes sociales. El social media (SMO) es cada vez más grande, complejo e influyente. Las actualizaciones de cada red social empiezan a producirse varias veces por semana (hablamos de las influyentes para el usuario, dado que las de mejoras de rendimiento son diarias). El profesional SEO no sólo debe aprenderlas, sino adaptarlas de la mejor forma posible y siempre siguiendo el ritmo intenso de actualización.

Formación comercial

Por último, queda la formación comercial. Se trata del conocimiento y la información obtenidos en relación al sector concreto en el que se enfoca un negocio o empresa. Esta evolución sectorial afecta al posicionamiento web SEO directamente por las búsquedas de los clientes o consumidores interesados. Tendrá mucha influencia la publicidad relacionada con ello y los anuncios de nuevos productos y servicios, así como las herramientas de medición evolutiva de búsquedas, que nos alertarán de un cambio por parte de los usuarios. Tendremos que enfocar el SEO hacia estas nuevas palabras clave y conseguir crear y optimizar nuevas páginas web para mantenernos en posiciones favorables a las nuevas búsquedas de usuarios.

Tag: marketing digital en argentina