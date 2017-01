Puntos Clave para el SEO en 2016

En este año 2016 Google implemento una gran cantidad de cambios lo que ha hecho que para los Gurus del SEO y el diseño de paginas web existan nuevos retos, en relación al posicionamiento SEO, es fundamental estar al día para mejorar el posicionamiento de nuestras paginas en las búsquedas orgánicas de google.

La tendencia del SEO en 2015 basicamente se basa en una mejora significativa de los algoritmos usados en 2014, todo lo que hemos aplicado en 2013 y 2014 sigue siendo totalmente válido, solo que tendremos que ir mejorando y afinando ciertos aspectos qeu ahora google presta mas atención y le da mas relevancia.

A continuación veremos y analizaremos, los que para nosotros serán los 6 puntos clave para el SEO en 2015.

1. Búsquedas en dispositivos móviles

El uso de Telefonos inteligentes y Tablets es cada vez mayor, por lo que se dará mucha relevancia a este punto que involucra a una gran cantidad de clientes potenciales, y se deberá prestar mucha atención a:

El diseño web responsive se impone a las versiones móviles nativas.

La velocidad de carga de la pagina web es fundamental.

La navegabilidad de la página sigue teniendo mucha importancia.

2. El contenido seguirá siendo la variable mas importante

Durante el año 2014 Google ha otorgado mejores rankings, a aquellos websites con contenido original y bien redactado, y ahora con la aparición de los artículos en profundid ad (In depth articles), presentes en paises de habla Inglesa desde Agosto del pasado año esta tendencia se hace aún más importante, por esta razon sigue siendo importante:

Tener un blog asociado a la página, con contenido original.

Cada artiiculo debe tener como miinimo 500 palabras.

Incluir palabras clave acordes con la tematica.

3. Aumenta la importancia de los contenidos en las redes sociales

Las redes sociales han tenido un protagonismo importante y ahora en el 2014 se están convirtiendo en una herramienta fundamental para la promoción de cualquier compañia, ya sea mediante sorteos, contenidos y enlaces de calidad.

Los +1 de Google Plus estan tomando gran importancia y todo hace pensar que la relevancia de este indicador seguirá en aumento.

Las redes sociales no sólo mejoran tu imagen, también proporcionan enlaces a tu website.

4. Búsquedas más semánticas y not provided.

Antes de la aparición de Hummingbird (algoritmo de google), la búsqueda se realizaba en los términos buscados, sin embargo, este algoritmo busca entender e interpretar lo que el usuario quiere buscar. Junto con el aumento del not-provided hacen que las palabras claves exactas no tengan la misma importancia.

La búsqueda semántica aumentara sobre las palabras clave.

El not-provided tambien seguirá en aumento, lo que hara mas dificil el análisis de resultados.

Esto nos lleva a que generar buenos contenidos sea de vital importancia.

5. Los enlaces externos (LinkBuilding)

En multiples articulos acerca de SEO, todos los autores coinciden en que la compra de enlaces externos es una pérdida de tiempo y dinero, ya que es una práctica penalizada por Google. Ahora bien, lo realmente importante es la calidad de un enlace, vale mas para google un buen enlace en un sitio con reputacion que 20 enlaces en directorios que practicamente nadie conoce y cuya reputacion es ciertamente baja

Cuanto mayor Pagerank tenga una página, sus enlaces seran de mejor calidad.

Se valoran los enlaces que provengan de sitios de nuestra misma tematica..

El contenido de calidad y las redes sociales serán muy importantes.

6. Datos estructurados (Rich Snippets)

Tag: desarrollo web