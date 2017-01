Sena AiO: conduce y graba sin cámara adicional

Sena, la marca americana especializada en accesorios para motos, sistemas de comunicación y grabación ha lanzado un nuevo casco que incorpora dos de sus últimas tecnologías, tanto a nivel de tratamiento del ruido como de grabación de imágenes. Con el casco integral Sena AiO, todo queda al alcance de tu cabeza.

Durante el AIMExpo celebrado en Orlando, el fabricante americano Sena desvelaba su último producto desarrollado aplicando toda la tecnología de la que hace gala. Bajo el nombre de Sena AiO (acrónimo de All in One), se pudo contemplar un casco con cámara de vídeo integrado así como con su último sistema de reducción de ruido.

Este innovador sistema ya se utiliza desde hace varios años en otros ámbitos como los de la automoción o en los de reproducción de audio. Bajo el nombre de INC (Intelligent Noise Control), el dispositivo es capaz de captar el ruido ambiente gracias a cuatro micrófonos y tras ser tratado digitalmente, emitir por los cascos para motos la frecuencia inversa del sonido de forma que una con otra se anulan y reducen enormemente el ruido que percibimos en el interior del casco. Este dispositivo ya se encuentra incorporado en uno de sus últimos cascos, el Sena INC.

Por supuesto el sistema INC también funciona como intercomunicador, manos libres, reproductor de música, etc; todo ello gracias a la conexión vía Bluetooth con nuestro smartphone.

Por otro lado, el casco Sena AiO incorpora como podéis ver en la foto una cámara de alta definición en la parte superior del casco. Desde ella podemos capturar las imágenes de nuestras rutas, que quedarán almacenadas en una tarjeta SD. Un casco similar, pero orientado a la práctica del ciclismo, ya fue presentado también hace algunas semanas por la marca americana.