La mentira del “Plan Fiat”

Lo cierto es que Fiat Mobi no te entrega el auto al llegar a la cuota 10, sino que también a veces hasta envía las facturas atrasadas a tal punto que uno las recibe después de la fecha de vencimiento. Cuando uno quiere comunicarse para quejarse sobre el ciclo de facturación o la nunca entrega del rodado, no reciben respuestas. Eso sí, a las 24 horas de no haber abonado la última cuota, se comunican enfáticamente con el cliente para saber “porqué no abonó”. En un blog dedicado a la estafa realizada por Fiat Argentina, se han escrito cosas tales como:

“mi experiencia con fiat plan no es buena, también me versiaron de pie a cabeza con la excusa de que el vendedor que me venció el plan ya no trabaja mas (Martín Tula) y se lavan las manos.”

“Es verdad son unos truchos. Voy por la cuita 15, cuando llegué a la décima me dijeron que se equivocaron, que estaba en un plan 70/30. Las cuotas hay que imprimirlas para poder pagarlas porque llegan dos o tres días después del vencimiento. Y si querés salir del plan, te devuelven muy poco dinero.”

“Hola, yo compré un plan fiat mobi adjudicado en Fiat Italcar de Córdoba Capital, y el 15 de diciembre me lo tenían que entregar, pero al ir a la agencia resulta que el vendedor “se mató en un accidente”, Pablo Nuñez, y el que nos hizo los papeles y cobró la entrega (David Fadelich) renunció. En síntesis me estafaron $12000, aun no he tenido respuestas a las cartas documentos enviadas por mis abogados, tengan cuidado!!”

“Yo no voy a ser tan diplomático como ustedes, yo pagué seis y a duras penas porque jamás me enviaron la cuota, y en la computadora no me da la opción para imprimirla, si llamo no me atienden nunca; eso sí, ¡¡¡te llaman cuando no pagas!!! Son unos ***** ** *** ****, cuando lo agarre al que me vendió que me lo cruzo seguido no le van a quedar ganas de ofrecer más planes…”

“estoy totalmente de acuerdo son unos super truchos, yo voy por la cuota 14, también me dijeron que en la cuota diez pagando el 30 por ciento del valor de la unidad me entregaban, pero ahora me salen que si no licito o no soy sorteada no puedo acceder a la misma. me sucedió lo mismo que a ustedes, me anote con un señor CARLOS GARCIA y ahora me salen con que no pertenece mas a la firma, es decir que el que te hace el verso después desaparece”

¿Dónde se deben denunciar estas irregularidades?

En las oficinas de Defensa del Consumidor correspondientes a la jurisdicción donde ocurrió el hecho denunciado, tal como la compra de un producto o la firma de un contrato. También, y para los hechos de consumo ocurridos en todo el país, se puede realizar la denuncia ante los Tribunales Arbitrales de Consumo, en la Av. Julio A. Roca 651, PB, Sector 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.>

Para efectuar un reclamo se necesitan los datos y domicilio del denunciante y denunciado. Es necesario redactar una nota explicando los hechos sucedidos. Esta nota debe ser clara y concisa. Se recomienda agregar toda la documentación relativa a la contratación del servicio (contrato, anexos, factura de compra, etc.) y si usted envió o recibió alguna nota, carta documento, etc., los originales deben ser acompañados con dos (2) copias de las mismas. En caso de presentar el reclamo en los Tribunales Arbitrales de Consumo, se debe disponer de un documento que acredite la identidad del reclamante.